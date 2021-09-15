Придорожный комплекс за миллиард тенге простаивает два года в СКО

Его строили, чтобы временно размещать тех, кто зимой застрял на трассе.

В Павлодаре на этой неделе в 30-й раз объявят конкурс на аренду придорожного комплекса в селе Акку, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Придорожный комплекс на трассе республиканского значения "Павлодар-Семей" был построен два года назад за 1 млрд тенге. И все эти годы объект невостребованный, простаивает. Ежемесячно государство затрачивает на его содержание порядка 700-800 тысяч тенге.

Задуманный как пункт обогрева для путников, комплекс - практически туристический объект. 24 гостиничных номера, в том числе класса люкс, кафе-столовая на 100 человек с оборудованием на 14 млн тенге. Жарочные шкафы, холодильные установки, огромная мясорубка и даже посудомоечные машины. Автозаправка, теплые боксы для грузовых машин и СТО со всем оборудованием. Планировалось, что объект будет передан бизнесу, но желающих арендовать комплекс за 4 млн тенге в месяц нет.

Этот дорожный комплекс мы уже сдаем на этой неделе в 30-й раз. Оборудование новое, здание новое, и в связи с амортизацией стоимость у него еще высокая. И мы никак не можем и не имеем права понижать стоимость аренды. заместитель руководителя Департамента госимущества и приватизации области Талгат Кадырбаев

Бензоколонку пару месяцев назад с трудом, но удалось сдать в аренду. Остальные объекты простаивают. Нет желающих переночевать в гостинице и перекусить в кафе. Даже для севера, где зимой случаются снежные заторы на трассе, комплекс общей площадью 5 000 кв м немного не к месту. Дело в том, что 330 км пути из Павлодара до города Семей занимают от силы три часа. Его водители преодолевают без остановки.

Это затраты на теплоснабжение, на комуслуги, следует учитывать потенциальных пользователей автомобильных дорог. Сейчас мы рассматриваем передачу данного комплекса в доверительное управление после внедрения платности в рамках договора доверительного управления. начальник отдела эксплуатации павлодарского филиала НК "КазАвтоЖол" Ануарбек Аманов

Платной автодорога "Павлодар-Семей" может стать в ноябре. Найдутся ли желающие взять комплекс в доверительное управление даже по низкой ставке, неизвестно. Содержать объект накладно. Придорожный комплекс в селе Акку строился по заказу Комитета автомобильных дорог.

Ответственный за размещение данного объекта по Павлодарской области – павлодарский областной филиал НК "КазАвтоЖол". Аналогичный комплекс был построен за 1 млрд в поселке Шидерты на трассе "Павлодар-Нур-Султан". директор департамента стратегического планирования НК "КазАвтоЖол" Руслан Молдагаипов

Но движение на трассе, ведущей в столицу, в несколько раз интенсивнее, чем на дороге в Семей. Надежда окупить вложенные деньги призрачная. Из-за неправильного планирования бюджет продолжает нести непредусмотренные затраты на содержание пункта обогрева, пусть даже такого шикарного.

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