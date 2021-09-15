Роналду ударом мяча сбил девушку перед матчем Лиги чемпионов

Фотографии были опубликованы в соцсетях португальского сообщества.

Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду случайно попал мячом по стюарду во время разминки перед матчем футбольной Лиги чемпионов, передает zakon.kz.

Фотографии были опубликованы в соцсетях португальского сообщества.

Как уточняют РИА Новости, девушку сбило с ног, ей оказывали медицинскую помощь. Отмечается, что футболист подошел и лично убедился, что ее здоровью ничего не угрожает.

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