Роналду ударом мяча сбил девушку перед матчем Лиги чемпионов

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Фотографии были опубликованы в соцсетях португальского сообщества.
Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду случайно попал мячом по стюарду во время разминки перед матчем футбольной Лиги чемпионов, передает zakon.kz.
Фотографии были опубликованы в соцсетях португальского сообщества.
Как уточняют РИА Новости, девушку сбило с ног, ей оказывали медицинскую помощь. Отмечается, что футболист подошел и лично убедился, что ее здоровью ничего не угрожает.
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