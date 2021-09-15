Ученые предложили строить дома на Марсе из крови, пота и слез

Дело в том, что традиционные стройматериалы везти на Марс слишком дорого.

Британские ученые из Манчестерского университета придумали необычный способ строительства домов на Марсе. Материалом для возведения жилья станут, собственно, космонавты, а если быть точнее - их биологические жидкости: кровь, пот и слезы, передает zakon.kz.

Исследователи разработали бетоноподобный материал, который состоит из внеземной пыли, а также человеческой крови, пота и даже слез. Дело в том, что традиционные стройматериалы везти на Марс слишком дорого. Стоимость доставки одного кирпича на Красную планету превышает два миллиона долларов, а планы землян по колонизации Марса натыкаются на необходимость строить там дома, - сообщает ren.tv.

Но британские ученые нашли решение. В поисках вдохновения они обратились к древности: еще египтяне добавляли кровь животных в строительный раствор для повышения вязкости. Так, свиная кровь регулировала рост кристаллов карбоната кальция.

На Марсе, разумеется, нет свиней. Зато там будут космонавты, на которых уже положили глаз ученые. Оказалось, что обычный сывороточный альбумин из крови человека способен связывать марсианскую и лунную пыль куда лучше известкового раствора. У исследователей получился сверхпрочный бетон, который назвали AstroCrete, - говорится в сообщении.

Однако исследователям нужна не только кровь с потом и слезами космонавтов. Справлять нужду им тоже придется в интересах науки, поскольку в моче космонавтов есть мочевина, а она увеличивает прочность AstroCrete на сжатие на 300%.

По предварительным данным, шесть космонавтов за два года на Марсе смогут произвести полтонны высокопрочного бетона.

Ранее американское агентство NASA начало поиски добровольцев, которые готовы провести год, имитируя изоляцию на Марсе. Желающим нужно иметь степень магистра в области естественных наук, инженерии или математики и опыт работы пилотом.

Добровольцам придется провести 12 месяцев в созданном на 3D-принтере комплексе, в котором имитируется среда обитания на Марсе. Помещение площадью 1700 квадратных футов находится в здании космического центра Джонсона в Хьюстоне, штат Техас.

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