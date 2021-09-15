Коронавирусом в Казахстане за сутки заболели 2930 человек

Всего в стране подтверждено 848 318 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 14 сентября 2021 года. Число заболевших по сравнению со статистикой предыдущего дня увеличилось на 129. Среди антилидеров по-прежнему Нур-Султан, Алматы и Карагандинская область, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султан - 326,

в городе Алматы - 612,

в городе Шымкент - 128,

в Акмолинской области - 185,

в Актюбинской области - 150,

в Алматинской области - 240,

в Атырауской области - 93,

в ВКО - 140,

в Жамбылской области - 46,

в ЗКО - 88,

в Карагандинской области - 340,

в Костанайской области - 147,

в Кызылординской области - 69,

в Мангистауской области - 70,

в Павлодарской области - 184,

в СКО - 78,

в Туркестанской области - 34.

Всего в стране подтверждено 848 318 случаев.

в городе Нур-Султан - 509,

в городе Алматы - 1203,

в городе Шымкент - 24,

в Акмолинской области - 241,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 412,

в Атырауской области - 411,

в ВКО - 58,

в Жамбылской области - 35,

в ЗКО - 141,

в Карагандинской области - 354,

в Костанайской области - 170,

в Кызылординской области - 114,

в Мангистауской области - 178,

в Павлодарской области - 232,

в СКО - 21,

в Туркестанской области - 20.

4123 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 770 558 человек.

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