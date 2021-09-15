Коронавирусом в Казахстане за сутки заболели 2930 человек

Всего в стране подтверждено 848 318 случаев.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 14 сентября 2021 года. Число заболевших по сравнению со статистикой предыдущего дня увеличилось на 129. Среди антилидеров по-прежнему Нур-Султан, Алматы и Карагандинская область, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- в городе Нур-Султан - 326,
- в городе Алматы - 612,
- в городе Шымкент - 128,
- в Акмолинской области - 185,
- в Актюбинской области - 150,
- в Алматинской области - 240,
- в Атырауской области - 93,
- в ВКО - 140,
- в Жамбылской области - 46,
- в ЗКО - 88,
- в Карагандинской области - 340,
- в Костанайской области - 147,
- в Кызылординской области - 69,
- в Мангистауской области - 70,
- в Павлодарской области - 184,
- в СКО - 78,
- в Туркестанской области - 34.
Всего в стране подтверждено 848 318 случаев.
4123 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 509,
- в городе Алматы - 1203,
- в городе Шымкент - 24,
- в Акмолинской области - 241,
- в Актюбинской области - 0,
- в Алматинской области - 412,
- в Атырауской области - 411,
- в ВКО - 58,
- в Жамбылской области - 35,
- в ЗКО - 141,
- в Карагандинской области - 354,
- в Костанайской области - 170,
- в Кызылординской области - 114,
- в Мангистауской области - 178,
- в Павлодарской области - 232,
- в СКО - 21,
- в Туркестанской области - 20.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 770 558 человек.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!