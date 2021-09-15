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Коронавирусом в Казахстане за сутки заболели 2930 человек

Фото: zakon.kz 15 сентября 2021, 07:59

Всего в стране подтверждено 848 318 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 14 сентября 2021 года. Число заболевших по сравнению со статистикой предыдущего дня увеличилось на 129. Среди антилидеров по-прежнему Нур-Султан, Алматы и Карагандинская область, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в городе Нур-Султан - 326,
  • в городе Алматы - 612,
  • в городе Шымкент - 128,
  • в Акмолинской области - 185,
  • в Актюбинской области - 150,
  • в Алматинской области - 240,
  • в Атырауской области - 93,
  • в ВКО - 140,
  • в Жамбылской области - 46,
  • в ЗКО - 88,
  • в Карагандинской области - 340,
  • в Костанайской области - 147,
  • в Кызылординской области - 69,
  • в Мангистауской области - 70,
  • в Павлодарской области - 184,
  • в СКО - 78,
  • в Туркестанской области - 34.

Всего в стране подтверждено 848 318 случаев.

4123 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
  • в городе Нур-Султан - 509,
  • в городе Алматы - 1203,
  • в городе Шымкент - 24,
  • в Акмолинской области - 241,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 412,
  • в Атырауской области - 411,
  • в ВКО - 58,
  • в Жамбылской области - 35,
  • в ЗКО - 141,
  • в Карагандинской области - 354,
  • в Костанайской области - 170,
  • в Кызылординской области - 114,
  • в Мангистауской области - 178,
  • в Павлодарской области - 232,
  • в СКО - 21,
  • в Туркестанской области - 20.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 770 558 человек.

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