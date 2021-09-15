Число умерших от COVID-19 и пневмонии за сутки достигло 77

Лечение от КВИ продолжают получать 75 685 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 15 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 15 сентября лечение от КВИ продолжают получать 75 685 человек (67 269+ и 8416 КВИ-), из них в стационарах находятся 14 335 пациентов, на амбулаторном уровне - 61 350.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 1136 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 350, на аппарате ИВЛ - 198.

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