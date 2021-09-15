Он проник в юрту путем взлома шанырака.

Подросток обокрал юрту в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

Полицейские по подозрению в совершении кражи задержали 14-летнего подростка. Он проник в юрту по улице Мамбетова и украл футболки, толстовку ручной работы отечественного производства, - сообщили в ДП города.

Как было установлено, несовершеннолетний, находясь в районе набережной реки Есиль, около 05.40 проник в юрту путем взлома шанырака, после чего украл вещи на сумму 90 тысяч тенге. Хозяин помещения, спустя некоторое время обнаружив пропажу имущества и сообщил в полицию.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетний взят на особый контроль сотрудниками ювенальной полиции.

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