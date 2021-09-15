Football Blind: Алматинский "Кайрат" занял второе место на чемпионате Европы

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Как отметили организаторы, ФК "Кайрат" стал самой эффектной командой чемпионата Европы по Football Blind.
Kairat Blind Football Team - серебряные призеры первого чемпионата Европы по футболу среди клубных команд (категория В1 - тотально слепые), передает zakon.kz.
Турнир проходил в Чебоксарах (Россия) и собрал восемь команд из разных стран, включая представителей Беларуси, Молдавии и Татарстана, - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице футбольного клуба "Кайрат" в Instagram.
В заключительной части соревнований ключевую роль сыграла победа над казанским "Рубином" - 2:0. Дубль оформил Бауыржан Абилов, который был признан "Лучшим игроком турнира".
В финале алматинцы в упорной борьбе минимально уступили команде "Второе дыхание" из Новороссийска - 1:0.
Как отметили организаторы, ФК "Кайрат" стал самой эффектной командой чемпионата.
Индивидуальные награды получили: Алишер Бостан (Лучший защитник) и Жанат Жахин (Самый молодой игрок турнира, ему 16 лет).
Куандык Шынасилов
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