Оставила детей без еды - мать хотят лишить родительских прав в Павлодарской области

34-летняя женщина привлечена к административной ответственности.

В Аксу Павлодарской области мать-кукушку намерены лишить прав на троих детей, сообщает zakon.kz.

По данным Павлодар-онлайн, малыши, в том числе двухмесячная девочка, регулярно остаются дома одни на попечении восьмилетнего брата.

Во время очередного рейда полицейские города обнаружили, что в одной из квартир находились дети восьми, пяти лет и двух месяцев.

На вопрос полицейского через дверь ответил старший из детей, сообщивший, что мама ушла утром и закрыла их. Найти родительницу быстро не получилось. Дверь вскрыли сотрудники ДЧС.

Дети были голодные, дома везде разбросаны вещи, в холодильник, кроме спиртных напитков, других продуктов питания не было. Двухмесячную девочку поил молоком из пакета восьмилетний брат, - отметили в полиции.

Соседи семейства рассказали, что дети здесь часто предоставлены сами себе. Малышей забрали в центр поддержки детей. Через четыре часа появилась мать с сожителем. Оказалось, что она была в областном центре на подработке.

К слову, мать и сожитель ранее судимы, она неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В настоящее время 34-летняя женщина привлечена к административной ответственности по статье 127 части 2 КоАП РК, материал направлен в суд, - уточнили стражи порядка.

Также в суде по делам несовершеннолетних будут решать вопрос о лишении прав на детей.

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