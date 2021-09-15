Нигматулин: Надо обеспечить законодательную защиту детей от травли в интернете

На пленарном заседании Мажилиса в ходе рассмотрения разработанных депутатами законодательных поправок относительно защиты прав ребенка особое внимание уделено вопросам буллинга и кибербуллинга.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в ходе обсуждения на пленарном заседании законопроекта по вопросам защиты прав ребенка высказался за закрепление на законодательном уровне действенных мер ответственности за буллинг и кибербуллинг, сообщает zakon.kz.

На пленарном заседании Мажилиса в ходе рассмотрения разработанных депутатами законодательных поправок относительно защиты прав ребенка особое внимание уделено вопросам буллинга и кибербуллинга.

Депутаты предложили на законодательном уровне закрепить понятие "травля (буллинг)", а также компетенцию Министерства образования и науки по разработке и утверждению Правил ее профилактики в образовательном процессе. Согласившись с необходимостью разработки Правил и инструкций, вместе с тем председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин выразил сомнение в эффективности только данных мер и высказался за выработку конкретных механизмов борьбы с кибербуллингом.

В последние годы буллинг, и особенно кибербуллинг, стал представлять большую общественную опасность, приводит к серьезным последствиям, все чаще становится причиной суицидов. В возрастной категории до 18 лет в прошлом году было 143 суицида и 306 попыток суицида. А только за полгода нынешнего уже 105 суицидов и 193 попытки. Понятно, что есть случаи по семейно-бытовым причинам, но немалая доля связана с буллингом. Все это говорит о том, что здесь нужны действенные меры ответственности за совершение противоправного деяния, коим является булинг, - считает Нурлан Нигматулин.

При этом спикер Мажилиса отметил, что в данном случае на практике "не работают" механизмы рассмотрения буллинга и кибербуллинга в рамках статей, касающихся оскорбления и клеветы. Нурлан Нигматулин также напомнил, что при рассмотрении ужесточения ответственности за браконьерство в отношении редких животных правоохранительные органы выступили за усиление наказания и вывод этой категории преступлений в отдельный состав.

Наверное, и здесь необходимо проявить ту же принципиальность и строгость закона, как вы проявили в борьбе против браконьерства. Потому что эти преступления (против детей) не менее резонансны, чем браконьерство, и имеют не меньшую общественную опасность и значимость, - сказал Нурлан Нигматулин, обратившись к представителям Генеральной прокуратуры и МВД.

По словам спикера Мажилиса, необязательно говорить об уголовной ответственности.

Никто не ставит целью криминализировать детское население. Речь можно вести об административной ответственности. Но какие-то шаги делать уже пора. До второго чтения и рабочей группе, и профильному Комитету совместно с соответствующими государственными органами надо отработать эти вопросы и внести свои предложения по конкретному механизму ответственности за травлю детей. При этом не забудьте посоветоваться с гражданским обществом, - резюмировал Нурлан Нигматулин.

Депутаты также подняли вопрос относительно своего предложения увеличить возраст пребывания детей-сирот в домах ребенка системы здравоохранения с 3-х до 6-ти лет. В настоящее время дети-сироты при достижении трех лет переводятся из домов ребенка в детские дома системы образования, а дети с особыми потребностями - в учреждения системы социальной защиты населения.

Однако Министерство образования и науки, ссылаясь на необходимость реализации "пилотного проекта", предлагает отсрочить принятие соответствующей законодательной нормы на 5 лет.

Предложение о "пилоте" - не что иное, как бюрократический прием, чтобы отодвинуть решение вопроса. И это, в конечном счете, может отразиться на судьбах ни в чем не повинных детей, которые и так остались без родителей.

Сегодня содержание как домов ребенка, так и детских домов уже финансируется за счет местных бюджетов. Поэтому фактически речь идет, по большому счету, о перераспределении финансовых потоков, - отметил Нурлан Нигматулин, поручив рабочей группе до второго чтения доработать норму.

Подводя итог состоявшегося обсуждения, спикер Мажилиса отметил общественную значимость законопроекта.

Нормы законопроекта вызваны современными реалиями, цифровой эпохой. Эти нормы вызваны самой жизнью. И рассматривая данный законопроект, мы тем самым приступаем к реализации поручения главы государства по законодательной защите граждан от травли в интернете, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

По словам Спикера Мажилиса, нужны системные меры и комплексный подход с участием всех заинтересованных госорганов, педагогов и родительской общественности.

Что касается депутатского корпуса, то мы готовы принять все необходимые законодательные нормы по совершенствованию механизма защиты прав детей, - резюмировал Нурлан Нигматулин.

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