В Уральске прошел конкурс певцов и домбристов

В состав жюри вошли известные мастера искусства.

В рамках 30-летия Независимости Казахстана, под эгидой программной статьи "Рухани жаңғыру" на родине легендарных казахских кюйши Курмангазы, Дины, Даулеткерея, прошел I республиканский конкурс певцов и домбристов. Мероприятие состоялось в честь 70-летия со дня рождения народного артиста Казахстана, кюйши-композитора Туякберды Шамелова.

Популяризация казахских народных кюев, песен, знакомство современников с творческим наследием Туякберды Шамелова, открытие новых талантов – основная цель конкурса, который продолжался в течение двух дней. 30 конкурсантов исполнили знаменитые кюи и лирические песни из наследия известного композитора, нашего земляка, уроженца Бокейординского района, прославившего Казахстан далеко за его пределами, – рассказал руководитель управлении культуры ЗКО Сайран Дуйсентеги.

В состав жюри вошли такие известные мастера искусства, как заслуженный деятель РК, дирижер Айткали Жайымов, вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов, лауреат Государственной молодежной премии "Дарын" Батыржан Мыктыбаев и другие.

В течение конкурса каждый участник пел вживую, и жюри учитывало как вокальные способности конкурсантов, так и их умение профессионально держаться на сцене, стиль в одежде. Виртуозное умение играть на национальном инструмента – домбре, бескрайняя любовь к народному казахскому творчеству помогли лучшим из лучших одержать победу в нелегкой борьбе.

Самым лучшим исполнителем, завоевавшим гран-при конкурса, стал Кайрат Жумагалиев из г.Кульсары Атырауской области. Дипломанты конкурса: 1 место – Акылбек Бектасов (Алматы), 2 место – Сундет Абдильжаббаров (Шымкент), Жанибек Жамиев (Атырау), 3 место – Турлыхан Абуханов (Уральск), Мухит Мукен (Талдыкорган), Назерке Базарбаева (Атырау). Специальный приз имени Т.Шамелова достался Нургали Ашимхану (Алматы). Гран-при также удостоен дуэт Дастана Есентемирова и Өмірара Омирали (Уральск).

Первое место у Асем Аубакировой (Алматы), второе – Усербая Борыханова (Шымкент) и Айбека Турарбекова (Уральск), третье – у Райымбека Каримова (ЗКО,Жанибекский район), Жанаргуль Куанышевой (ЗКО,Бокейординский район).

На завершающем гала-концерте дирижер, композитор, лауреат Государственной премии "Дарын", Еркін Нурымбетов презентовал сборник партитур Туякберды Шамелова.

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