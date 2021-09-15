Стратегию достижения углеродной нейтральности до 2060 года разработали в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Стратегия дает представление о двух различных сценариях будущего развития экономики до 2060 года.
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов разработало Доктрину (стратегию) достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года, сообщает zakon.kz.
Как отмечают разработчики, ощутимые угрозы, связанные с изменением глобального климата, а также экономические и политические вызовы, создаваемые растущими международными амбициями по борьбе с изменением климата, обуславливают необходимость для Казахстана внести свой вклад в смягчение последствий изменения климата и перейти к низкоуглеродному и, в конечном итоге, климатически нейтральному развитию.
Стратегия имеет следующие цели:
Стратегия дает представление о двух различных сценариях будущего развития экономики до 2060 года. Сценарный анализ и оценка инвестиций, необходимых для перехода к углеродной нейтральности, произведены на основе комплексного моделирования технологических решений, системной динамики и макроэкономических эффектов.
Помимо анализа вариантов мер по борьбе с изменением климата Стратегия содержит оценку сопутствующих выгод от сокращения выбросов ПГ и увеличения поглощения углерода, которые играют важную роль в достижении местных экономических, социальных и экологических выгод.
Кроме того, в Стратегии обсуждаются существующие барьеры и возможности политики, такие как регуляторные меры, обеспечивающие стимулы для инвестиционной деятельности и развития рынка, а также повышение осведомленности населения.
Макроэкономическое воздействие политики декарбонизации оценивается в сравнении с эталоном продолжения политики прошлых лет с менее амбициозными климатическими целями.
Помимо мер по борьбе с изменением климата, адаптация к изменению климата является большим вызовом для Казахстана.
В Стратегии представлен обзор уязвимостей к изменению климата и его последствий, целей и мер адаптации для Казахстана.
Анализируется взаимосвязь между действиями по адаптации и борьбе с изменением климата, включая специфические национальные приоритеты, такие как землепользование и сельское хозяйство, управление водными ресурсами и проекты в области чистой энергии.
Социально справедливая трансформация экономики и создание новых рабочих мест являются неотъемлемой частью Стратегии.
Представлены политические, экономические и социальные основы для справедливого перехода к безуглеродному развитию.
В различных сценариях рассматриваются не только создание новых рабочих мест и выгоды для рынка труда, но и риски потери рабочих мест в определенных секторах.
Также Стратегия определяет потребности и способы социальной поддержки, политические действия и рекомендации, основанные на международном опыте социальной адаптации, в частности, в отношении постепенного отказа от угля.
Внешние эффекты анализируются для надлежащей оценки общественных и экологических затрат и потерь от выбросов ПГ, включая воздействие на здоровье, загрязнение окружающей среды и общественные издержки углерода. Социальные и экологические преимущества полной декарбонизации, особенно в энергетике и транспорте, включают положительное влияние на здоровье населения, рост ВВП, снижение затрат и загрязнения окружающей среды.
Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 22 сентября.
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