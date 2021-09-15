Ранее она занимала должность вице-министра образования МОН РК.

Шолпан Каринова назначена первым вице-министром образования и науки РК, сообщает zakon.kz.

Постановлением Правительства РК Каринова Шолпан Танатовна назначена на должность первого вице-министра образования и науки Республики Казахстан, - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Шолпан Каринова родилась в 1972 году в Акмолинской области.

Окончила Кокшетауский педагогический институт им. Ч. Валиханова, Омский государственный педагогический университет.

Трудовую деятельность начала в 1994 году учителем сельской школы.

1998-1999 гг. - учитель русского языка и литературы.1999-2000 гг. - учитель казахского языка в русских классах.2000-2002 гг. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе.2002-2003 гг. - занималась преподавательской и переводческой деятельностью в Кокшетауском медицинском колледже.2003-2004 гг. - методист; и.о. руководителя подразделения по учебной работе отдела образования и спорта Тайыншинского района СКО.2004-2005 гг. - директор средней школы №5 Тайыншинского района СКО.2005-2008 гг. - занимала руководящие должности в отделе образования Тайыншинского района СКО.2008-2009 гг. - руководитель структурного подразделения аппарата акима г. Тайынша, СКО.2009-2012 гг. - заместитель начальника Управления образования СКО, г. Петропавловск.2012-2013 гг. - заместитель акима г. Петропавловск по социальной сфере.2013-2017 гг. - и.о. руководителя; руководитель Управления образования СКО, г. Петропавловск.2017-2018 гг. - директор Департамента дошкольного и среднего образования МОН РК.2018-2019 гг. - заместитель директора Центра педагогического мастерства "Назарбаев интеллектуальные школы", г. Астана.

С августа 2019 года по настоящее время являлась вице-министром образования МОН РК.

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