Как сыграли "Барселона" и "Ювентус" без Месси и Рональду

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Матчи запомнились несколькими интересными фактами.
Состоялись первые матчи группового раунда Лиги Чемпионов сезона 2021-2022, передает zakon.kz.
Как ранее отмечали, центральный матч прошел на стадионе "Ноу Камп", где местная "Барселона" принимала "Баварию" из Мюнхена. Хозяева поля ничем себя не проявили, и были биты немцами – 3:0. У гостей дубль оформил Роберт Левандовский, и еще один мяч в свой актив записал Томас Мюллер.
Данный матч запомнился несколькими интересными фактами:
А вот другая звезда мирового футбола Криштиану Роналду вышел в составе "МЮ" против швейцарского "Янг Бойз". И отличился уже на 13-ой минуте, но, этот гол не помог его клубу уйти от поражения. Хозяева, в лице Нгамале и Сьебатше, вырвали волевую победу – 2:1.
Сам же португалец не дал заскучать своим фанатам и любителям статистики, и преподнес новые рекорды.
В остальных матчах зафиксированы следующие результаты:"Челси" – "Зенит" 1:0"Мальме" – "Ювентус" 0:3"Динамо" (Киев) – "Бенфика" 0:0"Вильярреал" – "Аталанта" 2:2"Севилья" – "Зальцбург" 1:1"Лилль" – "Вольфсбург" 0:0 Куандык Шынасилов
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!