Как сыграли "Барселона" и "Ювентус" без Месси и Рональду

Матчи запомнились несколькими интересными фактами.

Состоялись первые матчи группового раунда Лиги Чемпионов сезона 2021-2022, передает zakon.kz.

Как ранее отмечали, центральный матч прошел на стадионе "Ноу Камп", где местная "Барселона" принимала "Баварию" из Мюнхена. Хозяева поля ничем себя не проявили, и были биты немцами – 3:0. У гостей дубль оформил Роберт Левандовский, и еще один мяч в свой актив записал Томас Мюллер.

Фото: instagram / fcbarcelona

Данный матч запомнился несколькими интересными фактами:

Барса впервые в своей истории проиграла три домашних матча подряд в евротурнирах.

Бавария выиграла у каталонцев три матча подряд. Общий счет по забитым мячам – 14:4, в пользу мюнхенцев.

Игрок "Баварии", поляк Левандовский забил гол в 18-м матче подряд за свой клуб.

Впервые за долгие годы "Барселона" играла без своей главной звезды – Лионела Месси, аргентинец перешел в "Пари-сен-Жермен".

Фото: instagram / robert21021968

Фото: instagram / fcbarcelona

А вот другая звезда мирового футбола Криштиану Роналду вышел в составе "МЮ" против швейцарского "Янг Бойз". И отличился уже на 13-ой минуте, но, этот гол не помог его клубу уйти от поражения. Хозяева, в лице Нгамале и Сьебатше, вырвали волевую победу – 2:1.

Фото: instagram / cristiano

Сам же португалец не дал заскучать своим фанатам и любителям статистики, и преподнес новые рекорды.

Нападающий МЮ улучшил свой показатель по количеству голов в Лиге Чемпионов, он забил 135-й гол. На втором месте Месси – 120 мячей, тройку замыкает Левандовский – 73.

Роналду догнал Икера Касильяса по сыгранным матчам в Лиге Чемпионов, у обоих по 177 игр. Большая вероятность того, что Криштиану обгонит Икера по этим цифрам уже в ближайшее время. 30 сентября "МЮ" принимает у себя на поле испанский "Вильярреал".

В остальных матчах зафиксированы следующие результаты:"Челси" – "Зенит" 1:0"Мальме" – "Ювентус" 0:3"Динамо" (Киев) – "Бенфика" 0:0"Вильярреал" – "Аталанта" 2:2"Севилья" – "Зальцбург" 1:1"Лилль" – "Вольфсбург" 0:0 Куандык Шынасилов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!