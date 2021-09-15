Депутаты просят правительство ответить за провал программ цифровизации

Были ли учтены возможности отечественных или ведущих международных IT-компаний, спрашивают они.

Депутаты фракции "Ак жол" высказались о соглашении Казахстана с российской группой компаний "Сбер" о внедрении новой цифровой платформы. Мажилисмены просят правительство прокомментировать провал предыдущих программ цифровизации и назвать сумму, которая была на это затрачена, передает корреспондент zakon.kz.

Депутат Максат Раманкулов напомнил, что партия "Ак жол" неоднократно критиковала провалы в работе информационных систем как отдельных министерств, так и ситуацию с цифровым развитием в целом. По его словам, особенно очевидной недееспособность существующих платформ стала с началом пандемии, когда выявились провалы электронных услуг в системе здравоохранения, социального обеспечения, образования, налогообложения, сельского хозяйства и многих других. Тогда же вскрылось и неэффективное использование миллиардных сумм, годами выделяемых государством на цифровизацию. В свою очередь, попытки госорганов и ответственных лиц исправить ситуацию не дали нужных результатов, более того привели к дальнейшим расхождениям и сегментации платформ, усложнили их пользование гражданами и бизнесом.

С учетом современных технологий и новых реалий в мире, проблема отставания Казахстана в цифровом развитии становится все острее. Поэтому считаем, что необходимость интегрирования IT-систем всех госорганов в единую платформу, обеспечение их нормального функционирования и модернизации, действительно назрела, - отметил мажилисен в своем депутатском запросе.

Депутат просит ответит правительство на следующие вопросы: - Можно ли расценивать подписание указанного выше соглашения как признание провала предыдущих программ цифровизации, а также неэффективности расходования выделявшихся на них бюджетных средств? И если так, то сколько именно государственных средств было затрачено на цифровизацию госуслуг в предыдущие годы, и кто несет ответственность за их неэффективное использование? - Были ли учтены возможности отечественных или ведущих международных IT-компаний при подготовке данного соглашения? Насколько его подписание отвечает требованиям открытости и честной конкуренции? - Каким образом будут защищены интересы информационной безопасности в ходе реализации соглашения?

Данные по этому поводу в СМИ разъяснения министра цифрового развития и аэрокосмической промышленности не удовлетворяют общественность, а напротив порождают еще больше вопросов. Ведь дело не в физическом размещении серверов на территории Казахстана, а в технологических возможностях ограничить доступ к хранящейся на них информации посторонним лицам, - заключил Раманкулов.

Напомним, 3 сентября правительство Казахстана и группа компаний "Сбер" подписали меморандум, предусматривающий ключевые подходы цифровой трансформации. Меморандум направлен на сотрудничество по внедрению цифровой платформы GovTech, реинжиниринг и цифровую трансформацию госуправления с применением практики анализа данных и элементов искусственного интеллекта.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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