Работу соцсетей и мессенджеров могут ограничить в Казахстане

Законопроект по вопросам защиты прав ребенка одобрен в первом чтении.

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект по вопросам защиты прав ребенка, в котором содержатся нормы по ограничению работы социальных сетей и мессенджеров, в случае, если они откажутся от регистрации в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

В заключении законопроекта отмечается, что во время работы над документом были существенно доработаны отдельные нормы, направленные на обеспечение прав детей на жилище, а также защиту интересов ребенка в семейных отношениях и профилактику противоправного контента в сети.

Было предложено дополнить статью 1 закона "Об информатизации" подпунктами 73) и 74), где прописано значение понятий онлайн-платформа, интернет-ресурс, сервис обмена мгновенными сообщениями.

Другая поправка направлена на установку четких правил их функционирования на территории Казахстана. Так, для того, чтобы осуществлять свою деятельность, собственники иностранных онлайн-платформ или сервиса обмена мгновенными сообщениями должны будут пройти обязательную государственную регистрацию и открыть свои представительства в Казахстане.

Вице-министр информации и общественного развития Кемелбек Ойшыбаев заявил, что ведомство поддерживает поправки депутатов.

В законопроекте предложены нормы для социальных сетей и мессенджеров, мы их поддерживаем. Потому что во время анализа, мониторинга информационного поля мы увидели, что идет большое количество кибербуллинга. В министерство поступает очень большое количество обращений, - отметил Ойшыбаев.

По его словам, в 2020 году во время мониторинга было выявлено около 70 тыс. фактов кибербуллинга в Сети. После этого в администрацию соцсетей и мессенджеров министерством было направлено около 1 800 обращений с просьбой удалить материалы. Но в 2021 году эти цифры увеличились до 140 тыс.

У нас, к сожалению, не от всех социальных сетей и мессенджеров есть обратная связь. Если какие-то социальные сети реагируют и удаляют материалы, то у некоторых реакция на обращения 20-30%. Поэтому в этом направлении мы предлагаем ввести нормы и понятия для социальных сетей и мессенджеров, - заключил вице-министр.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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