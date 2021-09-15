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Ученые планируют "воскресить" мамонтов

Фото: pixabay.com 15 сентября 2021, 13:55

Два американских профессора собрали $15 млн на то, чтобы воскресить мамонтов.

Американский стартап планирует "воскресить" мамонтов, передает zakon.kz.

Два американских профессора собрали $15 млн на то, чтобы воскресить мамонтов, - говорится в сообщении 5-tv.ru.

При этом отмечается, что до сих пор не найдено ни одной живой клетки этих вымерших гигантов, но ученые решили пойти другим путем и сконструировать слономамонта, который бы выжил в Арктике.

Шесть лет по сравнению с 10 тыс., что песчинка в пустыне, но гарвардские ученые уже пообещали миру явить "мамонтоподобное" существо в кратчайшие сроки. Звери выйдут буквально из пробирки, в которой в клетку слона встроят ДНК мамонта, - следует из сообщения.

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