Количество погибшего скота посчитали в Мангистауской области

От журналистов поступают вопросы о гибели скота.

На брифинге заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов рассказал, сколько погибло голов скота, передает корреспондент zakon.kz.

От журналистов поступают вопросы о гибели скота. Некоторые говорят, что в нашей области погибло 5 тыс. голов скота. Еще в апреле в селах были подготовлены биотермические ямы, захоронено 1163 головы павшего скота. Из 1163 голов зарегистрированы только 194. У остальных погибших животных владельцев нет, неизвестно, кто их владельцы. На сегодня по поводу гибели скота поступили обращения только от семи граждан, - сообщил Ниязов.

В целом, по его словам, по статистическим данным, на 1 августа текущего года в области было 629 336 голов скота, в унифицированной базе данных по сельскому хозяйству зарегистрированное поголовье скота - 639 493.

Замакима добавил, что было запланировано заготовить 77 тыс. тонн кормов. В Мангистауский, Бейнеуский, Каракиинский, Тупкараганский, Мунайлинский районы доставлено 41 470 тонн кормов. В зимние месяцы планируется привезти 35 530 тонн сена, 25 530 тонн сена будет привезено из других областей.

В середине года на закуп кормов было выделено 204 млн тенге. В зимние месяцы в рамках поддержки правительства планируется затратить на приобретение кормов 5,3 млрд тенге. Из них сегодня выделено 2,1 млрд, - уточнил замакима региона.

На брифинге добавили, что из резерва правительства фермеры смогли частично возместить затраты.

На сегодня из резерва правительства частично возмещены затраты для 5900 личных подсобных хозяйств на сумму 745,1 млн тенге, а 565 крестьянских хозяйств получили 395,2 млн тенге, - заключил Ниязов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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