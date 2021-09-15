75% работников группы "Самрук-Қазына" получили вакцину от коронавируса

В целях увеличения охвата вакцинацией работников в группе компаний Фонда применяются различные методы стимулирования работников.

АО "Самрук-Қазына" вносит вклад в вакцинацию казахстанцев от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 203 853 работников группы компаний Фонда, или 74,5% от их общего количества. Полностью вакцинировано 182 272 работников или 66,6%.

При этом, как подчеркивают в Фонде, вакцинация является добровольной и проходит в соответствии с законом – при информированном согласии работников. Об этом на брифинге сообщил управляющий директор по корпоративному управлению и социально-трудовым отношениям Фонда Мухтар Манкеев.

Портфельные компании "Самрук-Қазына" представлены во многих секторах, их стабильная и бесперебойная работа важна для экономики Казахстана. Поэтому вакцинация работников наряду с защитой здоровья, становится фактором укрепления экономической стабильности и благосостояния нашей страны, – отметил Мухтар Манкеев.

В портфельных компаниях налажена вакцинация персонала, в том числе с привлечением мобильных групп на производственных объектах. Каждому работнику на выбор предоставляются вакцины, одобренные для применения в нашей стране. Функционирует Оперативный штаб Фонда по противодействию Covid-19 с целью выработки новых мер по борьбе и стимулированию вакцинации.

В соответствии с поручениями руководства страны о необходимости вакцинации, Фонд Самрук-Казына, насчитывающий более 270 тысяч работников, принял активное участие в формировании коллективного иммунитета. На постоянной основе проводится разъяснительная работа - через социальные сети, отраслевые газеты и видеоролики, был запущен челлендж #менекпеалдым #явакцинировался. Все руководители компаний на личном примере подтвердили необходимость вакцинации, - сказал Мухтар Манкеев.

Напомним, ранее для поддержки вакцинации населения, Фонд профинансировал закуп 1 млн доз произведенной в ОАЭ вакцины Hayat-Vax, которые были поставлены СК-Фармация и распределены по линии Министерства здравоохранения в регионы в мае текущего года. Также прорабатывается вопрос открытия пунктов вакцинации для населения в зданиях железнодорожных вокзалов и поездах.

В целях увеличения охвата вакцинацией работников в группе компаний Фонда применяются различные методы стимулирования работников. В их числе выделение дополнительных отпускных дней к ежегодному оплачиваемому трудовому отпуску, предоставление оплачиваемых отгулочных дней, проведение розыгрышей среди вакцинированных работников и др. методы. На регулярной основе рассматриваются новые меры по стимулированию вакцинации: привлечение психологов, встречи с общественными лидерами, мед.работниками, организация ланч-боксов и пр. Можно с уверенностью констатировать, что данная работа дает свои результаты – полностью вакцинировано 66,6% от общего охвата сотрудников, что выше республиканских показателей с охватом около 60% подлежащего населения.

На сайте также работает счетчик с указанием количества вакцинированных сотрудников в группе компаний Фонда.

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