Смертельный наезд в Таразе - стало известно о состоянии пострадавших

В Таразе в результате наезда автомобиля на остановку погибли две женщины.

О состоянии пострадавших при наезде автомобиля на группу людей, стоявших на остановке, рассказали врачи. Дорожно-транспортное происшествие произошло в мкр. "Мынбулак" в Таразе, сообщает zakon.kz.

Как уточнили в Управлении здравоохранения Жамбылской области, информация о ДТП поступила в Жамбылскую областную станцию скорой медицинской помощи 15 сентября в 06:55.

Всего пострадавших четверо. Из них одна гражданка (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом средней трети голени слева, открытый перелом четвертого и пятого пальцев справа) госпитализирована в реанимационное отделение городской многопрофильной больницы, проводится необходимое лечение. Второй гражданке (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб, гематома теменной области) оказана надлежащая первичная медицинская помощь и рекомендовано амбулаторное лечение в прикрепленной поликлинике. Больные полностью обеспечены необходимыми медикаментами. пресс-служба Управления здравоохранения Жамбылской области

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Двое других граждан - две женщины в возрасте 40-45 и 60-65 лет - скончались до прибытия бригады скорой помощи. пресс-служба Управления здравоохранения Жамбылской области

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