Региональную квоту переселенцев планируют увеличить в Казахстане

При этом уменьшена региональная квота приема кандасов.

Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило приказ, которым вносятся изменения в региональные квоты приема кандасов и переселенцев на 2021 год, сообщает zakon.kz.

Так, предлагается установить:

региональную квоту приема кандасов на 2021 год в количестве 1 246 человек;

региональную квоту приема переселенцев на 2021 год в количестве 6 940 человека.

Ранее региональная квота приема кандасов на 2021 год составляла 1 426 человек, региональная квота приема переселенцев была - 6 039 человек.

Как пояснили в Минтруда, количественные изменения в показателях региональной квоты приема кандасов и переселенцев вносятся в связи с увеличением численности переселенцев с трудоизбыточных регионов в трудодефицитные регионы, а также в связи с снижением тенденции подачи заявление на получение региональной квоты в Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

В связи с этим с 350 квотной единицы для кандасов Костанайской области 180 квотной единицы передается для переселенцев. Также, согласно предложениям Костанайской и Северо-Казахстанской областей за счет местного бюджета квоты для переселенцев увеличивается на 135 и соответственно 596 квотной единиц, - говорится в пояснении.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 сентября.

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