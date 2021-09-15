Шесть мусоросжигательных заводов построят в Казахстане

Мусоросжигательные заводы построят в Нур-Султане, Актобе, Шымкенте, Усть-Каменогорске, Караганде и Алматы.

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Инвестиционного штаба, на котором рассмотрен ход реализации инвестиционных проектов министерством экологии, геологии и природных ресурсов, АО "НУХ "Байтерек", а также акиматами Жамбылской и Акмолинской областей, сообщает zakon.kz.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев доложил, что целевой объем привлекаемых МЭГПР инвестиций в основной капитал в сферах экологии, геологии, рыбного, лесного и водного хозяйства на 2021-2025 годы составляет 2,5 трлн тенге, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Пул инвестиционных проектов включает строительство мусоросжигательных заводов Waste to Energy в Нур-Султане, Актобе, Шымкенте, Усть-Каменогорске, Караганде и Алматы, расширение сотрудничества с иностранными партнерами в сфере геологического изучения недр, развитие рыбоводных хозяйств с замкнутым циклом водообеспечения, прудовых и садковых рыбоводных хозяйств, организация морского рыболовства на Каспийском море, строительство заводов по комбикормам, переработке цист артемии.

В целях развития экологического туризма в лесном фонде будут реализованы проекты по формированию необходимой инфраструктуры в государственных национальных природных парках Иле-Алатау, Чарын, "Көлсай көлдері", "Алтын-Эмель". В сфере водного хозяйства планируется реконструкция и модернизация Тасоткельского магистрального канала в Жамбылской области, Большого Алматинского канала, водохозяйственных и гидромелиоративных систем Алматинской области, строительство водовода с каскадом ГЭС на реке Угам в Туркестанской области.

Председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Айдар Арифханов доложил о том, что в портфеле Банка развития Казахстана (БРК) 61 инвестиционный проект и 16 предэкспортных операций на общую сумму 7,1 трлн тенге.

За шесть месяцев текущего года БРК профинансировал пять инвестиционных проектов на 47 млрд тенге в сферах возобновляемой энергетики, автомобилестроения, ГМК и туризма и 14 экспортных операций на 67,9 млрд тенге. Одобрено к финансированию четыре инвестпроекта в сферах логистики, стройиндустрии, возобновляемой энергетики, ГМК, а также две предэкспортные операции на сумму 211 млрд тенге.

По линии Фонда развития промышленности профинансировано 198 проектов на общую сумму 45,88 млрд тенге по обновлению сельскохозяйственной техники, автобусного парка, грузовых вагонов, коммунальной и пожарной техники, поддержке отечественных автопроизводителей.

В рамках развития АПК дочерними структурами АО "НУХ "Байтерек" в I полугодии 2021 года выдано 14 397 займов на сумму 282,5 млрд тенге. Всего до конца года планируется профинансировать сектор в объеме 388,3 млрд тенге, выдать 373 единицы гарантий на 831 млн тенге.

Председатель правления АО "НК "Kazakh Invest" Меиржан Юсупов доложил о том, что специальное инвестиционное подразделение Task Force прорабатывает 57 проектов на сумму более $12 млрд в сферах АПК, химической и горно-металлургической промышленности, фармацевтики, энергетики, производства строительных материалов, транспорта и логистики.

Заместитель акима Жамбылской области Алмас Мадиев отметил, что на 2021-2025 годы акиматом сформирован пул из 107 инвестиционных проектов на общую сумму 2,5 трлн тенге в таких сферах, как АПК, химическая и горно-металлургическая промышленности, возобновляемая энергетика, производство строительных материалов. За восемь месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал в Жамбылской области составил 231,1 млрд тенге, что на 20,2% больше аналогичного периода прошлого года. Всего в текущем году планируется обеспечить приток инвестиций в основной капитал в размере 421 млрд тенге.

Заместитель акима Акмолинской области Канат Идрисов доложил, что на предстоящие пять лет акиматом сформирован пул из 330 проектов на сумму 1,8 трлн тенге в таких сферах, как АПК, стройиндустрия, ГМК, энергетика, машиностроение, туризм, образование. В текущем году начата реализация 108 проектов на общую сумму 695,8 млрд тенге. За январь-август объем инвестиций в основной капитал в Акмолинской области составил 276,3 млрд тенге, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года. Всего в текущем году планируется обеспечить приток инвестиций в основной капитал в размере 558 млрд тенге.

Глава правительства поручил всем государственным органам, акиматам регионов и субъектам квазигосударственного сектора продолжить на системной основе работу по привлечению внутренних и внешних инвестиций.

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