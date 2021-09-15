По состоянию на 15 сентября перепись онлайн прошли 3 024 216 человек.

В процессе прохождения переписи населения был выявлен ряд некорректных данных граждан, сообщил на брифинге руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Нурболат Айдапкелов, передает корреспондент zakon.kz.

Прошло чуть больше двух недель со дня начала переписи населения. По состоянию на 14:00 15 сентября перепись онлайн прошли 3 024 216 человек. В процессе прохождения переписи населения был выявлен ряд некорректных данных граждан. Те, кто проходил перепись, наверно, заметили, что при начальном этапе заполнения анкет некоторые строки заполняются автоматически. Это ФИО, пол и другая информация, которая берется из государственных баз данных. Выяснилось, что четверо мужчин указаны в базах данных, как женщины. Три женщины указаны, как мужчины. Этим людям рекомендовано обратиться в Центры обслуживания населения для изменения статуса, - сообщил Айдапкелов.

По его словам, на данный момент перепись проходит исключительно в онлайн-режиме через специализированный сайт sanaq.gov.kz, при авторизации через портал E-Gov, а также используя мобильное приложение Aitu.

Он напомнил, что для широкого охвата населения онлайн переписью были созданы так называемые "уголки переписи" - комнаты или залы, где установлены компьютеры с выходом в интернет.

В данных уголках работают консультанты от территориальных органов статистики. Любой желающий гражданин, у кого нет возможности пройти процедуру дома, мог сделать это в местах, которые он часто посещает. Они были организованы в зданиях ЦОН, филиалах АО "Казпочта", образовательных учреждениях и торгово-развлекательных центрах. Всего по стране таких уголков открыто более 3100, - уточнил глава Бюро.

На брифинге добавили, что для создания переписных листов этого года использовались опросники переписи 2009 года, были учтены предложения государственных органов и международных организаций, специализирующихся на сфере статистики.

После утверждения переписных листов в июле количество вопросов составило 91. По существующим правилам были размещены на портале "Открытые НПА". К тому же они были размещены на сайте sanaq.gov.kz. Приведу примеры других стран в этом направлении. К примеру, в Болгарии респондентам задают 95 вопросов, в Польше - 88. Граждане не будут отвечать на все вопросы. После активизации входа в систему переписи данные по ФИО, ИИН, пол, возраст, дата рождения автоматически выгружаются из базы данных. Вопросник для иностранцев не касается граждан Казахстана. На вопросы по составу семьи и жилищным условиям отвечает глава семьи один раз, остальные члены семьи отвечают только на индивидуальные вопросы. Есть специфические вопросы, касающиеся только женщин, - объяснил Айдапкелов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!