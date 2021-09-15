Освобожден от должности вице-министр сельского хозяйства Казахстана

Руслан Манатаев занимал должность вице-министра сельского хозяйства РК с августа 2020 года по настоящее время.

Руслан Манатаев освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК, сообщает zakon.kz.

Постановлением правительства Республики Казахстан Манатаев Руслан Ергалиевич освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК. пресс-служба премьер-министра РК

Руслан Манатаев родился в 1984 году в Карагандинской области. Трудовую деятельность начал в 2005 году младшим кредитным офицером в банке.

В 2018-2020 годах - управляющий директор по IT-решениям, вице-президент по телекоммуникациям, заместитель председателя правления АО "Транстелеком".

С августа 2020 года по настоящее время занимал должность вице-министра сельского хозяйства РК.

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