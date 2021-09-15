Будут ли штрафовать казахстанцев за отказ проходить перепись населения

Всех казахстанцев просят проявить сознательность и пройти перепись населения.

Руководитель Бюро национальной статистики Казахстана Нурболат Айдапкелов рассказал, будут ли штрафовать тех, кто откажется проходить перепись населения, передает корреспондент zakon.kz.

В целом, такая норма предусмотрена, она касается предоставления всей статистической информации, в том числе и по переписи населения. Но эта норма по отношению к тем людям, которые не предоставляют информацию, никогда не применялась, - сказал Нурболат Айдапкелов на брифинге в СЦК.

Однако глава нацстатистики не назвал статью, по которой казахстанцев могут начать штрафовать.

Однозначно сказать, что эта норма будет применена и завтра всех будем штрафовать, нельзя, - добавил Айдапкелов.

Он попросил всех казахстанцев проявить сознательность и пройти перепись населения. Отметим, впервые в 2021 году это можно сделать онлайн на сайте sanaq.gov.kz. Ранее Айдапкелов ответил на жалобы казахстанцев о некорректных вопросах в анкете. Сказал, что опросник менять не будут, поскольку вопросы утверждены.

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Тамила Языкова, Нур-Султан

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