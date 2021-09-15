Из-за ситуации в Афганистане роль ОДКБ и ШОС возрастет - эксперт на ЕАМФ

В ситуации с Афганистаном сейчас высокий уровень неопределенности.

О прогнозах по событиям в Афганистане, а также роли Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) высказалась на площадке Евразийского медиа форума руководитель Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Ирина Звягельская, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Звягельской, в ситуации с Афганистаном сейчас высокий уровень неопределенности.

В общем, понятно, что, к сожалению, позитивного развития событий в этой стране ждать не стоит, по крайней мере, в ближайшее время. Очевидно, что сами представители "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) фрагментированы. Часть из них обладает большим весом и влиянием в Афганистане. Другая часть представляет "Талибан", как некую новую, более вменяемую силу, с которой можно вести переговоры и иметь дело. Вопрос, где пролегает грань между террористами и людьми, отвечающими за строительство государственности, нам, по-моему, еще предстоит понять, потому что мы сталкиваемся с этим и в других регионах и государствах, где люди, которых часть международного сообщества считает террористами, берут на себя функции управленцев. Чаще всего, в отсутствии государства, - сказала она.

Эксперт добавила, что здесь ситуация более сложна. Здесь нужно заниматься государственным строительством и, как минимум, нужно предотвратить ту гуманитарную катастрофу, о которой все говорят. Известно, что на протяжении трех лет в Афганистане был неурожай, засуха. В стране уничтожено свыше 40% сельхозугодий.

Тогда возникает вопрос, как кормить население, которое составляет около 40 млн. Не приведет ли это к масштабному бегству людей из тех зон, где они просто не смогут прокормиться? Даже не потому, что они принимают или не принимают талибов, а это уже будет вопрос выживания для многих, в том числе и для модернизированной части общества. Тут приобретает важность другой вопрос - насколько бережно талибы будут относиться к модернизированной части общества. Ведь собственное развитие может обеспечить только эта часть, а она нуждается в определенном культурном пространстве. Причем уже сейчас некоторые представители "Талибана" готовы к тому, чтобы к ним приезжали специалисты, чтобы поднимать экономику. Но если культурная ситуация будет такой, как сейчас, то навряд ли многие согласятся приехать. Снова возникает вопрос радикализма и толерантности, насколько они готовы закрыть глаза на некоторые идейные установки, чтобы обеспечить развитие, без которого в конечном итоге они тоже не удержатся, - полагает руководитель Центра.

В связи с этим Звягельская считает, что у Афганистана возрастает зависимость от стран Центральной Азии.

Конечно, они не могут соперничать с Пакистаном или Ираном, но мы знаем, что, например, Узбекистан экспортировал большой объем электроэнергии, строил автомобильные и железные дороги, Connectivity проект, который должен связать Центральную с Южной Азией, обеспечить выход к портам, логистику. Все это зависит от ситуации, которая будет в Афганистане. С одной стороны – сами талибы могли бы стать бенефициарами, если в такие стройки будут и будут продолжаться капиталовложения, но если страна не будет функционировать как государство, если не будет никакого порядка и никакой безопасности, то вопрос о строительстве новых логистических цепочек может быть поставлен в тупик, - констатировала спикер.

В определенной степени Казахстан тоже играет большую роль, хоть и не имеет границы с Афганистаном.

Это страна, которая имеет программу помощи и восстановления Афганистана. Кроме того, Казахстан - серьезный игрок на рынке пшеницы в Афганистане. Это очень важный момент, особенно учитывая нынешнюю ситуацию. Также можно сказать, что Таджикистан экспортирует излишки своей электроэнергии в Афганистан. Иными словами, эта зависимость, которая сформировалась на протяжении многих лет, она остается и будет усиливаться. Но одновременно мы имеем новые вызовы со стороны Афганистана - это не только большой, массовый поток беженцев, но и гораздо более серьезное - это распространение идей, деструктивных идей, где никакие границы не играют большой роли. И одновременно это такой демонстрационный эффект для тех, кто разделяет радикальную идеологию - это демонстрация успеха. Те люди, что пришли, они и радикалы, и пока мало годятся для своей роли, но это наша оценка, а есть оценки и другие. Мы должны это учитывать. Что, оказывается, исламисты могут победить величайшую державу в мире, оказывается, они могут быть очень успешными, - указала она.

Эксперт говорит, что с учетом того, что недовольство есть во всех странах, везде есть коррупция, несправедливость, этот демонстрационный эффект может быть очень деструктивным. Звягельская призвала обратить на это внимание в первую очередь.

Наряду с этим, спикер поделилась мнением по поводу роли ОДКБ и ШОС в ситуации с Афганистаном.

Что могут сделать ШОС и ОДКБ? Очевидно, что, когда речь идет об укреплении границ, о совместных учениях, совместных действиях по предотвращению любых атак с территории Афганистана, я считаю, что роль ОДКБ и ШОС будет увеличиваться, но одновременно, как мне кажется, будут возрастать вызовы и двусторонних военно-политических вещей. Просто зависит от того, насколько серьезными будут военные угрозы, которые будут исходить из Афганистана. Это только одна сторона дела, потому что если мы возьмем ШОС, то понимаем, что ШОС имеет большой экономический потенциал и от того, как себя поведут новые правители в Афганистане, ШОС может быть задействован и для других целей. Для оказания гуманитарной помощи, инвестиций и так далее. Сейчас пока трудно сказать, насколько ситуация в Афганистане позволит это сделать, - сказала выступающая.

В целом, эксперт затруднилась сделать какой-то общий вывод, так как сейчас наблюдается период неопределенности, который, по ее оценкам, в ближайшее время навряд ли закончится.

Мы находимся в состоянии огромной неопределенности и боюсь, что это состояние не кончится в ближайшее время. Поэтому, с одной стороны, будут предприниматься меры военного, оборонительного характера, с другой стороны - сейчас необходимо видеть иные цели, какие новые возможности. А если нет, то каким образом можно их получить, потому что понятно, что талибы там надолго и обеспечить более спокойное, разумное развитие Афганистана, по-моему, в интересах всего мирового сообщества, - заключила она.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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