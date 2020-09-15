Как выявить рак печени и поджелудочной железы - хирург-онколог

Ежегодно выявляется более одной тысячи новых случаев рака печени и поджелудочной железы.

О лечении рака печени и поджелудочной железы, факторах риска и особенностях этих опухолей zakon.kz рассказывает кандидат медицинских наук, врач онколог, гепатобилиарный хирург, трансплантолог Национального научного онкологического центра Асан Жексембаев.

- По статистическим данным 2019 года были впервые выявлены более 1000 случаев рака печени и более 1100 случаев рака поджелудочной железы. При этом, только 19,3% пациентов с раком печени и 24,1% пациентов с раком поджелудочной железы выявлены в I-II стадии заболевания. В чем причина столь низкого удельного веса раннего рака при этих локализациях?

- Онкологические заболевания печени и поджелудочной железы разнятся в симптоматике и лечении. Как Вы заметили, что в онкологии печени и поджелудочной железы ранняя диагностика – вещь нечастая. Особенностью новообразований в поджелудочной железе является их скрытое течение. Увы, в связи с длительным отсутствием симптомов пациенты обращаются за медицинской помощью уже при запущенных стадиях рака.

Что касается печени, то тут надо знать, что опухоль в основном возникает на фоне вирусных гепатитов. Так что, если вы перенесли такое заболевание, обязательно проходите скрининги минимум раз в год, чтобы вовремя выявить рак. Залог успешности лечения рака - правильный диагноз. За последние пять лет улучшилась диагностика гепатопанкреатобилиарной зоны, в частности – радиологические исследования. В Казахстане приняты международные стандарты, по которым верификация рака печени стала возможной без гистологического подтверждения (биопсии). Улучшение диагностики в перспективе приводит к улучшению результатов лечения. И это для нас самое важное.

- Асан Айтмукашевич, как часто наше население заболевает такими видами рака?

- Ежегодно выявляется более одной тысячи новых случаев рака печени и поджелудочной железы. Если сравнивать с прошлым годом, у нас не отмечается рост заболеваемости по этим локализациям.

- Есть мнение, что если опухоль не болит, и человек не теряет вес, то это не рак. Это правда?

- На ранней стадии в большинстве случаев нет никаких проявлений. Но здесь необходимо четко понимать, что отсутствие симптомов не говорит об отсутствии рака. Обычно рак на ранней стадии выявляется случайно, при скринингах, при обследовании по поводу другого заболевания.

- Читала, что главный фактор риска – генетический. Так ли это? Может быть, есть смысл каждому, у кого в семье были больные раком, исследовать свой геном?

- Несомненно наследственность играет одну из важных ролей при онкологических заболеваниях. Если у вас близкие родственники страдали раком любой локализации, имеется высокий риск развития злокачественной опухоли. Есть множество исследований, которые подтверждают генетическую связь с развитием рака. Мутация в геноме приводит к развитию некоторых видов рака, например, молочной железы, яичников.

- Кто входит в группы риска для онкологических заболеваний печени, поджелудочной железы и желчевыводящих путей и какие факторы способствуют развитию этих видов рака?

- Как я уже говорил, в группе риска люди, имеющие вирусные гепатиты, в особенности - гепатиты В и С. Рак поджелудочной развивается у каждого четвертого курильщика. В числе факторов риска также лишний вес, злоупотребление алкоголем, наследственность, паразитарные заболевания желчевыводящих путей и печени.

- Можно подробнее?

- Первичным раком печени чаще заболевают мужчины. Как правило, болезнь развивается в возрасте 50-65 лет. Основные факторы риска развития рака печени:

· Цирроз, хронические гепатиты B и С.

· Неалкогольная жировая болезнь печени (жировой гепатоз).

· Гемохроматоз.

· Диабет второго типа.

· Первичный билиарный цирроз (аутоиммунное заболевание печени).

· Наследственность (случаи заболевания первичным раком печени у близких родственников).

· Прием анаболических стероидов в течение длительного времени.

Для рака поджелудочной железы более характерные факторы риска:

· Курение. По данным статистического анализа каждый третий заболевший курил сигареты, сигары, трубку или жевал табак. Как известно, в состав табака помимо никотина входит целый ряд агрессивных и токсичных химических веществ, включая канцерогены. Вместе со слюной они попадают в желудочно-кишечный тракт и оттуда "атакуют" клетки поджелудочной железы, увеличивая риск появления злокачественного новообразования.

· Алкоголизм. Постоянное употребление алкоголя губительно действует на ткани железы, вызывая хроническое воспаление и повышая вероятность генетических мутаций.

· Хронический и наследственный панкреатит. Часто становится следствием алкоголизма и значительно увеличивает риск появления раковых клеток.

· Редко встречающаяся наследственная форма заболевания в 50 раз повышает вероятность развития злокачественного новообразования.

· Погрешности питания. С учетом функций, которые в организме человека выполняет поджелудочная железа, рак чаще развивается у людей, злоупотребляющих жирной, острой и консервированной пищей.

· Инфекция, вызванная Helicobacter pylori. Это особый вид бактерий способен вызывать вялотекущие инфекции слизистой оболочки желудка и 12-ти перстной кишки. Наличие такого воспалительного процесса может повышать вероятность появления раковой опухоли в поджелудочной железе, однако этот риск невелик.

- Как вы отметили, большая опасность этих заболеваний в том, что они бессимптомны. Между тем, гарантией благоприятного прогноза является именно ранняя диагностика. Замкнутый круг. Как поймать болезнь на ранней стадии? Есть ли способ своевременно обнаружить данные патологии? Как часто нужно посещать врача? К какому врачу идти?

- Каждый человек должен понимать, что необходимо ежегодно проходить профилактические осмотры. В Казахстане скрининговые обследования для населения проводятся бесплатно. Кроме того, согласно ст.87 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года №360-VI "О здоровье народа и системе здравоохранения" и Трудового Кодекса Республики Казахстан закреплено право работников на социальный отпуск для прохождения скрининговых исследований в количестве не более 3 (трех) рабочих дней в течение года. Выявить рак на ранней стадии вполне возможно – для этого лишь внимательно относиться к собственному здоровью, и ежегодно проходить всестороннее диагностическое обследование. Думаю, поздних стадии рака было бы намного меньше.

- Помогают ли популярные анализы на онкомаркеры диагностировать рак?

- Онкомаркеры являются одним из важнейших диагностических параметров в выявлении онкологических заболевании не только печени и поджелудочной железы, но и других органов. Но, не всегда бывает специфичным, то есть это не 100% диагностический метод исследования. Благодаря онкомаркерам мы можем заподозрить наличие новообразования и решить вопрос о его злокачественности.

- Итак, диагноз установлен. Какие методы лечения могут предложить наши врачи? Есть ли новые наработки?

- Говоря о лечении рака можно назвать всем известные химиотерапию, лучевую терапию или хирургическое вмешательство. Как правило, решение вопроса о том или ином виде лечения или их комбинации принимается мультидисциплинарной группой, состоящей из соответствующих специалистов. Выбор комбинации лечения в большинстве своем опирается на общемировой опыт с наличием доказательной базы.

- Каков уровень информированности наших людей сейчас? Продолжаются ли обращения к народным целителям, колдунам и знахарям?

- Ваш вопрос затрагивает очень больную тему для нашей страны. В силу различных обстоятельств наш гражданин привык полагаться на самоизлечение или совет так называемого знатока, не имеющего ни малейшего медицинского образования, чем усугубляет течение болезни и затягивает своевременное выявление.

Нужно понимать, что во многом от стадии заболевания зависит и выбор лечения, и выживаемость пациента. На ранней стадии можно обойтись менее инвазивными вмешательствами, достичь и вовсе полного излечения. Чего нельзя сказать о запущенных формах, когда мы вынуждены назначать только паллиативное лечение с крайне неблагоприятным исходом.

- Какие прогнозы на жизнь для больных с опухолями печени, поджелудочной железы и желчевыводящих путей дает современная медицина?

- Сравнивая перспективы пяти, семи летней давности с сегодняшними, результаты лечения рака печени и поджелудочной железы более положительны. В нашем арсенале новые методы и комбинации лечения, которые действительно помогают нашим пациентам.

- Какие перспективные методики лечения, может быть, новые препараты или же ранее неизвестные способы диагностики опухолей органов желудочно-кишечного тракта внедряются или будут внедряться в ближайшем будущем?

- Ежедневно ведутся разработки новых методов лечения рака, усовершенствуются методики химиолучевой терапии, оперативного вмешательство и их комбинации. Одно из новых и перспективных направлений иммунотерапия, которая применяется в нашем центре.

- Профилактика, пожалуй, - самое основное. Что нам делать, чтобы по максимуму защитить себя и своих близких? Существуют ли особые методы профилактики?

- Способы вроде бы банальны, но действенны. Сохраняйте правила ЗОЖ, которые известны всем. Ешьте много фруктов, овощей и грубоволокнистой пищи. Природа - это естественная кладовая полезных веществ, нельзя недооценивать ее возможности.

Употребляйте пищу с низким содержанием жиров. Рацион питания, богатый жирами, особенно в сочетании с отсутствием физической активности, может привести к избыточному весу – одной из "весомых" причин возникновения опухолей. Ведите активный образ жизни. Не злоупотребляйте спиртными напитками. Откажитесь от курения. Ежегодно проходите профилактические осмотры, скрининг программы. Именно эти, на первый взгляд простые шаги смогут помочь избежать заболеваемости многими видами рака.

Александра Девяшина, Нур-Султан

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