МакSим опубликовала первые фото после выписки из больницы

Марина Абросимова опубликовала фотографии в Instagram.

Певица МакSим (Марина Абросимова) опубликовала в Instagram первые фотографии после выписки из больницы, передает zakon.kz.

На снимках она на прогулке с дочерью и собакой нежится под лучами осеннего солнца.

Под публикацией подписчики певицы пожелали ей скорейшего восстановления.

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3 августа МакSим вывели из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ, 9 августа ее перевели из реанимации в обычную палату. 13 августа певицу выписали. За это время МакSим сильно похудела, усиленно восстанавливается после болезни. Изменившуюся певицу МакSим сняли на видео. Российская певица получает большую поддержку от поклонников и коллег после длительной болезни, которые высылают артистке цветы и открытки.

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