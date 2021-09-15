МакSим опубликовала первые фото после выписки из больницы

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Марина Абросимова опубликовала фотографии в Instagram.
Певица МакSим (Марина Абросимова) опубликовала в Instagram первые фотографии после выписки из больницы, передает zakon.kz.
На снимках она на прогулке с дочерью и собакой нежится под лучами осеннего солнца.
Под публикацией подписчики певицы пожелали ей скорейшего восстановления.
Читайте также: Певица МакSим дала первое интервью после болезни
3 августа МакSим вывели из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ, 9 августа ее перевели из реанимации в обычную палату. 13 августа певицу выписали. За это время МакSим сильно похудела, усиленно восстанавливается после болезни. Изменившуюся певицу МакSим сняли на видео. Российская певица получает большую поддержку от поклонников и коллег после длительной болезни, которые высылают артистке цветы и открытки.
Читайте также: Пациент больницы рассказал о спасении МакSим
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!