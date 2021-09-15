Казахстанцы завоевали "серебро" на чемпионате Азии по пулевой стрельбе

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Успеха добились Ирина Локтионова, Ольга Аксенова, Диана Харченко в командных соревнованиях.
Шымкент продолжает принимать чемпионат Азии по пулевой стрельбе. Команда Казахстана отметилась серебряной медалью, передает zakon.kz.
Успеха добились Ирина Локтионова, Ольга Аксенова, Диана Харченко в командных соревнованиях (пневматический пистолет, 10 метров), - сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Золотую медаль завоевали спортсменки из Таиланда. Команда Бахрейна замкнула тройку лучших.
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