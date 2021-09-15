В Темиртау группа людей чуть не забила насмерть юношу

Зачинщик драки задержан полицией.

Жестокая драка молодых людей в Темиртау попала на видео, передает zakon.kz.

Юношу чуть не забили насмерть. На кадрах видно, что нападающие наносили жертве удары железной трубой.

14 сентября в ходе мониторинга соцсетей было выявлено и изучено видеосообщение "Толпой чуть не забили насмерть". В полиции не зафиксировано обращение по данному конфликту. В настоящее время в Старогородском отделе полиции УП Темиртау зарегистрировано уголовное дело по ст. 293 ч.2 УК РК "Хулиганство", – прокомментировали данный инцидент в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Полицейскими установлен и задержан основной зачинщик происшествия. Им оказался 16-летний молодой человек, который дал признательные показания.

Сотрудники полиции устанавливают остальных участников инцидента и обстоятельства произошедшего.

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