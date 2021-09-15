Забил до смерти и сбросил тело в канал: мужчину подозревают в убийстве жены

Задержанный признался в преступлении.

Полицейские Алматинской области задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве супруги, передает zakon.kz.

12 сентября текущего года в Енбекшиказахском районе Алматинской области мужчина в Большом Алматинском Канале обнаружил труп женщины, о чем незамедлительно сообщил в полицию. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР, следственно-оперативная группа прибыла в указанное место. Информация подтвердилась, - написал начальник ДП Алматинской области Серик Кудебаев в Facebook.

Сотрудники ОКП УП Енбекшиказахского района установили личность погибшей, ей оказалась 37-летняя жительница Талгара.

Сыщики задержали 48-летнего мужа потерпевшей. Задержанный признался в том, что 6 сентября в ходе возникшей ссоры забил жену, а ночью, с целью сокрытия преступления, вывез ее тело и сбросил в БАК.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не разглашается.

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