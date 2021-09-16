Умер супруг Ирины Хакамады

Причина смерти не уточняется.

Финансовый консультант Владимир Сиротинский, супруг российского политика, журналиста и писателя Ирины Хакамады, умер в возрасте 65 лет, передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Причина смерти не уточняется.

Последний сэт мужа. Он ушел, - написала Хакамада в Instagram.

Четвертый супруг Ирины Хакамады родился в 1956 году. В 1974 году Сиротинский окончил школу № 201 ордена Трудового Красного Знамени имени Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских. С 2017 года он занимал должность управляющего директора сервиса по изучению английского языка Lingualeo. У супругов есть 24-летняя дочь.

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