SpaceX впервые осуществила запуск корабля с полностью гражданским экипажем

В экипаж корабля входят четыре человека, полет продлится около трех суток.

Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX отправила в космос четыре космических туристов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Их должны доставить на околоземную орбиту. Отмечается, что туда еще не отправлялся ни один гражданский экипаж. Об этом сообщает компания в своем официальном Twitter-аккаунте.

Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) 15 сентября в 20:03 по времени Восточного побережья США (6:03 по Нур-Султану16 сентября). Корабль будет совершать виток вокруг Земли каждые 90 минут. Высота их орбиты составит 575 километров, это расстояние дальше, чем орбиты МКС и телескопа Хаббл.

Участники экспедиции отличаются от всех тех, кто ранее был в космосе. Увидеть Землю с орбиты смогут те, кто ранее никогда бы не смог сделать это из-за проблем со здоровьем. Речь о Хейли Арсено. В детстве девушка перенесла рак костей. Из-за болезни нога была ампутирована, теперь Арсено передвигается с помощью протеза.

Главой команды космических туристов стал 38-летний американский миллиардер Джаред Исаакман. Еще один участник полета — бывший ветеран ВВС США Крис Семброски. Четвертым членом коммерческого экипажа стала исследователь и предприниматель Сиан Проктор.

Экипажу предстоит трехдневная миссия под названием Inspiration4. Миссия Inspiration4 носит благотворительный характер и направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях.

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