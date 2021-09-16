Более 20 классов закрыли на карантин в Мангистауской области

За неделю в области зарегистрировали около тысячи новых случаев заражения.

Сразу 22 класса закрыли на карантин в школах Мангистауской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

По данным областного управления здравоохранения, в ковидных стационарах сейчас находятся 11 детей. Школ, закрытых на карантин, нет. Учеников, в чьих классах выявлены дети с положительным результатом ПЦР-теста, отправили на дистанционное обучение.

В области зарегистрированы 22 случая среди учеников. Дети заболели во время летних каникул, при тесном бытовом контакте у себя дома. Все классы, в которых были выявлены больные с коронавирусной инфекцией, закрыты на карантин на 14 дней постановлениями главных санврачей районов. главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев

За неделю в области зарегистрировали около тысячи новых случаев заражения. Мангистауская область все еще находится в "красной зоне".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!