Сколько казахстанцев скончались от коронавируса за сутки

На 16 сентября лечение от КВИ продолжают получать 74 492 человека.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 16 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 16 сентября лечение от КВИ продолжают получать 74 492 человека (66 006+ и 8486 КВИ-), из них в стационарах находятся 13 853 пациента, на амбулаторном уровне - 60 639.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии - 1105 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести - 321,• на аппарате ИВЛ - 194.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 16 сентября 2021 года

14.09.2021 г. зафиксирован 241 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 165 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 73 363, летальных случаев - 4706, выздоровевших - 60 171.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!