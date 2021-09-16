Нацбанк начал публиковать финансовые показатели по кредитным товариществам и ломбардам

Эта информация будет размещаться на сайте НБК ежеквартально.

Национальный банк Казахстана начал публиковать показатели финансового сектора по МФО, кредитным товариществам и ломбардам, сообщает zakon.kz.

Как отмечается, эта информация будет размещаться на сайте НБК ежеквартально.

Новый раздел включает в себя сводный бухгалтерский баланс и сводный отчет о прибылях и убытках, сведения об основных финансовых показателях (активы, обязательства, капитал) и структуру выданных микрокредитов.

Эти сведения позволяют обеспечить полный охват публикуемой статистики всех организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (микрофинансовые организации, кредитные товарищества, ломбарды), - отметили в Нацбанке.

С финансовыми показателями можно ознакомиться в рубрике "Показатели финансового сектора/Микрофинансовые организации" в разделе "Статистика" на сайте Нацбанка.

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