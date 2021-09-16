Нацбанк начал публиковать финансовые показатели по кредитным товариществам и ломбардам

Приложение zakon.kz
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Эта информация будет размещаться на сайте НБК ежеквартально.
Национальный банк Казахстана начал публиковать показатели финансового сектора по МФО, кредитным товариществам и ломбардам, сообщает zakon.kz.
Как отмечается, эта информация будет размещаться на сайте НБК ежеквартально.
Новый раздел включает в себя сводный бухгалтерский баланс и сводный отчет о прибылях и убытках, сведения об основных финансовых показателях (активы, обязательства, капитал) и структуру выданных микрокредитов.
Эти сведения позволяют обеспечить полный охват публикуемой статистики всех организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (микрофинансовые организации, кредитные товарищества, ломбарды), - отметили в Нацбанке.
С финансовыми показателями можно ознакомиться в рубрике "Показатели финансового сектора/Микрофинансовые организации" в разделе "Статистика" на сайте Нацбанка.
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