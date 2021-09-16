Названы сроки вывода войск США из Сирии

Имеющийся контингент позволяет США решать сразу несколько задач в Сирии.

Американские войска покинут Сирию до конца правления президента США Джо Байдена, передает zakon.kz.

Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

Специалист выразил уверенность, что США начнут защищать свои интересы в Сирии не военными, а дипломатическими инструментами. Противостояние террористам "Исламского государства" (запрещенная в Казахстане организация) ограничится ударами беспилотников и захватом отдельных боевиков. По мнению Наумова, США уже сейчас "не очень желают" держать в изоляции режим Башара Асада.

Он считает, что имеющийся контингент позволяет США решать сразу несколько задач в Сирии. Он держит под контролем ситуацию на сирийско-иракской границе, помогает поддерживать курдов, не давать развернуться ИГ и проиранским силам. США не допустят, чтобы Асад "окончательно овладел занимаемой курдами территорией, богатой нефтью".

10 августа заместитель помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Дана Строул (Dana Stroul) заявила, что американские войска должны остаться на северо-востоке Сирии. По ее словам, это необходимо для помощи союзникам в борьбе с ИГ. Также Строул отметила гуманитарный аспект присутствия США.

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