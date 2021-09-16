Названы самые агрессивные знаки зодиака

Сдерживать агрессию получается не у всех людей.

Астрологи назвали самые агрессивные знаки зодиака, сообщает zakon.kz со ссылкой на ФАН.

Овен

Они очень импульсивные личности. Представителей этого знака зодиака редко волнуют чувства окружающих. Доказать свою правоту - их главное предназначение. Овны спокойно могут высказать все, что думают, и не копить негатив.

Лев

Представители этого знака зодиака бывают жестоки по отношению к близким людям. У них не получается сохранить спокойствие в какой-либо ситуации. Львы бывают крайне придирчивы к родственникам и друзьям.

Скорпион

Они любят манипулировать окружающими. Умеют добиваться желаемого с помощью своего поведения. Рожденные под этим знаком зодиака давят на жалость и показывают характер, когда им нужно.

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