Еще один казахстанский исполнитель покоряет сцены СНГ

У исполнителя и поэта большие планы на дальнейшую совместную творческую деятельность.

Этим летом в СМИ прошла информация о том, что казахстанский музыкант и певец Александр Зайберт стал победителем конкурса "Русский жанр", прошедшего в городе Тверь.

Это престижное для исполнителей авторской песни мероприятие ежегодно проходит в рамках традиционного Фестиваля имени Михаила Круга.

Еще одним признанием таланта нашего исполнителя стало его участие в прошедшем в середине сентября третьем Московском фестивале "Новые лица - прежние идеалы", посвященном 40-летию Олимпиады-80. О статусе этого мероприятия уже говорит место его проведения - сцена Государственного Кремлевского дворца.

Александр Зайберт выступал на одной площадке с такими звездами, как Лариса Долина, Татьяна Буланова, Мари Карне, шоу-группа "Доктор Ватсон", с большим детским хором им. Попова и многими другими известными исполнителями. Надо отметить, что лучшие коллективы страны и сольные исполнители предварительно были отобраны экспертами конкурсной программы фестиваля.

Казахстанский исполнитель из города Петропавловск, Александр Зайберт исполнил песню "Напутствие друзьям". Ее слова написал Рустам Сулейманов, который является заместителем председателя правления АО "КазТрансГаз". Кроме того, что он является топ-менеджером газовой компании, Рустам активно занимается творческой деятельностью. Из-под его пера уже вышли две книги, которые пользуются успехом не только на родине писателя, но и в Российской Федерации.

Вот что рассказывает про свою дружбу сам Александр Зайберт.

С Рустамом мы учились в одной школе в Петропавловске, правда, он был на один класс старше. И мы раньше, в школьные годы, не дружили. Так было вплоть до 2019 года, именно тогда мне в руки попали его стихи, а позже и книга "Мысли в слух", которые очень понравились. Тогда мы встретились, и я предложил положить некоторые из его стихотворений на музыку, на что получил согласие и одобрение. Так родился творческий союз, который по сей день развивается и планирует иметь большое будущее, - отметил Александр.

На достигнутых успехах успешно сложившийся творческий тандем Александра Зайберта и Рустама Сулейманова не собирается останавливаться, у исполнителя и поэта большие планы на дальнейшую совместную творческую деятельность. Многие из совместных песен уже стали шлягерами, а концертная программа Александр Зайберта расписана на ближайшие месяцы. Прямо сейчас он выступает в Сочи, потом его ждет несколько концертов в Санкт-Петербурге.

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