Два региона приблизились к "желтой" зоне по COVID-19

Шымкент и Алматинская область приблизились к "желтой" зоне.

Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 сентября предоставили в МВК по нераспространению COVID-19, согласно которой к "желтой" зоне приблизились Шымкент и Алматинская область, сообщает zakon.kz.

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Матрица оценки эпидситуации

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская область.

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