Забег на Медеу в Алматы отменен

Решение было принято главным санитарным врачом Алматы.

В Алматы отменили забег на Медеу, сообщает zakon.kz.

По данным акимата города, традиционное мероприятие "Медеу-Баспалдак", которое проводится с 1988 года, было запланировано на 18 сентября.

Общее количество участников около 500 человек. Забег проводится по лестнице плотины Медеу (841 ступень). Мероприятие планировалось проводить дробно в течение дня по дистанциям и возрастным категориям, - говорится в сообщении.

Такое решение было принято главным санитарным врачом Алматы.

На 15 сентября согласно постановлению главного санитарного врача города, забег "Медеу-Баспалдак" отменен. Участие в мероприятии бесплатное. Взносы с населения не принимались, - добавили в ведомстве.

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