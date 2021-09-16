Опубликованы кадры разрушительного землетрясения в Китае

Почти 7 тысяч жителей Сычуань были эвакуированы.

В результате землетрясения на юго-западе КНР три человека погибли, не менее 60 пострадали, передает zakon.kz.

Почти 7 тысяч жителей в провинции Сычуань были эвакуированы, пишет ТАСС.

Как сообщил Китайский сейсмологический центр, подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы в четверг утром в 04:33 по местному времени в районе уезда Лу города Лучжоу, население которого превышает 4,25 млн человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. В 04:55 были зафиксированы толчки магнитудой 2,8, - сообщили сейсмологи.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о том, что землетрясение магнитудой 5,4 произошло в провинции Сычуань. По его данным, эпицентр располагался в 62 км к востоку от городского округа Цзыгун с населением около 689 тыс. человек, очаг залегал на глубине 20 км.

Фото: twitter / W0lverineupdate

Очевидцы разрушительного землетрясения публикуют в интернете видеозаписи с места событий.

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