XVII "Евразийский Медиа Форум": итоги первого дня

Первый день Форума был посвящен серии мастер-классов и круглым столам, доступным зрителям в онлайн-трансляции.

15 сентября в Нур-Султане начал свою работу XVII Евразийский Медиа Форум, сообщает zakon.kz.

Первый день Форума был посвящен серии мастер-классов и круглым столам, доступным зрителям в онлайн-трансляции.

Особое внимание экспертов и зрителей вызвала глобальная дискуссия на тему: "Новый поворот: как события в Афганистане могут отразиться на Центрально-Азиатском регионе?" Падение за несколько считанных дней правительства Афганистана стало неожиданностью для всего мира и жителей страны, заставив страны Центральной Азии задаться вопросом: "Как это отразится на регионе?". В рамках этого круглого стола спикеры сошлись во мнении, что говорить об установлении дипломатических связей с "Талибаном" пока не представляется возможным. Если и какая-то из стран заявляет о готовности вести диалог с новым афганским режимом, то это не столько политическая сторона, сколько гуманитарная.

С точки зрения геоэкономики возникает много вопросов, кто теперь будет платить за Афганистан, способен ли на это Китай, когда Америка покинула эту страну? Как быть с новым Афганистаном, в котором вопросы безопасности не решены, а если они не решены, значит и не решены вопросы экономики и развития. И мы с неизбежностью получим поток беженцев, тогда уже никакими мерами и жесткой охраной границ мы не сможем их остановить. Не решив этот вопрос, нельзя решить внутриафганский конфликт, и пока мы, к сожалению, не видим четкого решения, - сказал основатель и директор Центра исследовательских инициатив "Ma’no" в Узбекистане Бахтиёр Эргашев.

Другой спикер круглого стола, доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Ирина Звягельская озвучила, что за десятилетия конфликтов Афганистан покинули более 10 миллионов граждан.

Сегодня, если из Афганистана побегут простые люди, миграция будет масштабной. К сожалению, мы сейчас сталкиваемся с высоким уровнем неопределенности, негативной неопределенностью. Позитивного развития событий в этой стране ждать не строит. Здесь нужно заниматься государственным строительством и предотвратить гуманитарную катастрофу в этой стране. Как кормить население в 40 миллионов человек, что с этим делать и не приведет ли это к масштабному бегству людей? Прежде всего нужно работать над культурной ситуацией, ведь если культурная ситуация в стране будет такой как сейчас, то мало кто согласится способствовать развитию Афганистана, специалисты не поедут туда работать. Одновременно мы имеем вызовы со стороны Афганистана: распространение деструктивных идей, где границы не играют роли, и демонстрационный эффект, который показывает всеми миру, что исламисты могут победить сильнейшую державу. Вот с этим что-то нужно делать, - сказала Ирина Звягельская.

Верить радикалам в нынешних обстоятельствах сложно, ведь талибы практически никогда не выполняли своих обязательств, убежден кандидат политических наук из Таджикистана Саймидин Мирзоев.

Сейчас многие думают – какое правительство будет в Афганистане? И никто не думает, чем занимается на периферии эта группа? Почему "Талибан" молчит, почему они делают вид, что их нет? Какая мотивация была для возрождения "Талибана"? Зачем им нужно было открывать офис в Катаре? Зачем их выпускали из тюрем? Для этого нужно провести масштабное исследование, в первую очередь, чтобы понять, как обеспечить безопасность Центрально-Азиатского региона. И другие страны тоже должны собираться и реагировать на сложившийся вызов, - заключил Мирзоев.

Теме "СМИ тюркоязычных стран. Развитие сотрудничества в условиях новой реальности" был посвящен следующий круглый стол. Участники сессии обсудили новые возможности для укрепления партнерства среди журналистов тюркоязычных стран.

Вице-президент Международной Тюркской академии, доктор политических наук из Азербайджана Физули Маджидли Зульфу оглы, выступая на круглом столе выразил убеждение, что не только каждое СМИ, но и каждый отдельный журналист в современный век технологий может внести свой вклад в интеграцию тюркоязычных СМИ. Он также выразил надежду, что молодое поколение тюркского мира будет активно участвовать в современной жизни пограничных стран.

Тоффик Аббасов, политолог, специализирующийся на проблемах Южно-Кавказского региона, постсоветского пространства и Ближнего Востока в ходе круглого стола вспомнил события между Арменией и Азербайджаном, Карабахский конфликт, а также то, как СМИ освещали сложные отношения между странами.

У нас было и есть много возможностей, чтобы создать новые платформы, и есть о чем поговорить. Я хочу отметить: мы не должны плестись в хвосте, мы должны предварять события! Возможностей у тюркского единства - непочатый край, поэтому считаю, что есть смысл создать восточный форум тюркоязычных государств, куда мы будем приглашать гостей. Но главное правило, которое нужно соблюдать – это формат открытых дверей. Содействие, кооперация и интеграция – это может быть наш пай в мировое развитие средств массовой информации, - заявил политический обозреватель Тоффик Аббасов.

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