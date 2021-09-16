Потасовка после ДТП закончилась поножовщиной в Нур-Султане 

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Нур-Султане потасовка после ДТП закончилась поножовщиной, сообщает zakon.kz.

В полицию поступил вызов о том, что на пересечении улиц Кенесары-Сембинова происходит драка между молодыми людьми, - сообщили в ДП города.

Все участники инцидента были задержаны и доставлены в полицию.

Как установили полицейские, конфликт произошел в результате ДТП. 28-летний водитель автомашины BMW, двигаясь по улице Сембинова, совершая маневр, допустил столкновение с припаркованной на обочине автомашиной Toyota, в которой находился 21-летний водитель. После совершения ДТП участники начали звать своих друзей. Между собравшимися произошел словесный конфликт, переросший в драку. Выяснилось, что один из участников нанес удары ножом двум молодым людям.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 29-летний подозреваемый помещен в ИВС ДП Нур-Султана. Автомашины водворены на коммунальную стоянку.

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