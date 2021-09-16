ЕАМФ стал признанной площадкой для обмена мнениями - Назарбаев

Нами был пройден большой и сложный путь - Елбасы.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поприветствовал участников XVII "Евразийского Медиа Форума". Слова Елбасы зачитал государственный секретарь Крымбек Кушербаев, передает корреспондент zakon.kz.

Рад приветствовать участников и гостей XVII "Евразийского Медиа Форума". За прошедшие годы форум стал признанной медийной площадкой для обмена мнениями. Известные политики и эксперты, представители ведущих средств массовой информации рассматривают здесь самые актуальные для мирового сообщества вопросы, вырабатывает новые подходы к их решению, - озвучил Крымбек Кушербаев.

Нурсултан Назарбаев отметил, что впервые в своей истории форум проходит в онлайн-формате. Но это нисколько не сказывается на значимости и широком обсуждении насущных проблем Евразии и мира.

В этом году Казахстан отмечает 30-летие своей государственной Независимости. Нами был пройден большой и сложный путь, на котором достигнуты существенные и признаваемые всеми результаты. Сегодня перед нашей страной стоит новая амбициозная задача – к 2050 году войти в число 30 самых развитых государств мира. Благодаря тому, что стержнем движения Казахстана вперед всегда выступало единство народа, будет достигнута и эта стратегическая цель, - добавил Первый Президент Казахстана.

Он подчеркнул, что в текущих условиях новых глобальных вызовов и борьбы с мировой пандемией, именно принцип сплоченности должен стать основополагающим для всего человечества.

В заключении Елбасы пожелал всем участникам форума плодотворных дискуссий.

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