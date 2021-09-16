Предпринимателям будут возмещать затраты на строительство объектов придорожного сервиса

Поступившие заявки и прилагаемые к ней документы регистрируются и рассматриваются акиматами в течение двух рабочих дней со дня их поступления.

Министерство культуры и спорта разработало Правила возмещения части затрат субъектов предпринимательства по строительству объектов придорожного сервиса, сообщает zakon.kz.

Правила определяют порядок возмещения части затрат субъектов предпринимательства по строительству объектов придорожного сервиса.

Так, для получения возмещения части затрат субъект предпринимательства по месту своей регистрации по почте либо нарочно в течение календарного до 1 декабря представляет в местный акимат соответствующую заявку.

К заявке прилагаются:

в случае подачи заявки юридическим лицом – копии учредительных документов юридического лица, в случае подачи заявления физическим лицом – копия документа, удостоверяющего личность, копия документа, подтверждающего начало деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, а при подаче заявки представителем субъекта предпринимательства дополнительно представляется нотариально засвидетельствованная доверенность на представление интересов субъекта предпринимательства;

сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется подача заявки;

копия акта приемки объекта в эксплуатацию;

копия проектной (проектно-сметной) документации по заявленному ОПС, имеющей положительное заключение или сметная документация;

копия талона о приеме уведомления.

Как отмечается, поступившие заявки и прилагаемые к ней документы регистрируются и рассматриваются акиматами в течение двух рабочих дней со дня их поступления на их полноту.

Для рассмотрения поступивших документов в акимате создается постоянно действующая комиссия по рассмотрению заявок на возмещение части затрат субъектов предпринимательства.

По итогам рассмотрения пакета документов комиссия принимает одно из следующих решений:

о возмещении части затрат субъекту предпринимательства; об отказе в возмещении части затрат субъекту предпринимательства при неполном представлении документов.

Возмещение части затрат выплачивается субъектам предпринимательства в пределах сумм, определенных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 сентября.

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