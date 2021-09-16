Когда лучший выход – из жизни

Корреспондент zakon.kz постаралась разобраться в предпосылках суицидов, а также выяснить, как вовремя заметить грядущую беду и уберечь человека от рокового шага.

Проблема суицидов в Казахстане стоит настолько остро, что освещается даже на высоком государственном уровне. Вчера председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин высказался за закрепление на законодательном уровне ответственности за буллинг и кибербуллинг, нередко становящихся причиной подростковых самоубийств. Корреспондент zakon.kz постаралась разобраться в предпосылках этого социального явления, а также выяснить, как вовремя заметить грядущую беду и уберечь человека от рокового шага.

По данным Комитета по статистике, в с января по август текущего года в стране было совершено почти три тыс. самоубийств, из них 2072 – представителями мужского пола и 601 – женского. 130 случаев добровольного ухода из жизни пришлось на несовершеннолетних. Если говорить о попытках наложить на себя руки, их в общей сложности 3091. 245 из них осуществили несовершеннолетние.

Несмотря на регулярное появление тревожных заголовков в СМИ, распоряжения президента и не стихающие разговоры о необходимости срочно принимать меры, ситуация с самоубийствами только усугубляется.

Во множестве статей в интернете причинами суицидов зачастую называют финансовые трудности, проблемы в семье, травлю, несчастную любовь и прочие житейские проблемы, с которыми, справедливости ради, в той или иной мере сталкивается каждый человек. Однако не каждый, попав в стрессовую ситуацию, стремится свести счеты с жизнью. По мнению специалистов, этот факт легко объясним.

Внешние триггеры – только "спусковой крючок". "Корень" всегда кроется во внутреннем состоянии человека. Мы же не роботы, наше состояние может зависеть от биологии, гормонального фона, здоровья. Также оно зависит от социального окружения и тех проблем, которые оно генерирует. Такие вещи, как травля, конфликты, непонимание в семье, конечно, могут быть отягчающими обстоятельствами. Плюс влияет наша собственная личность, особенности психики. Не последнюю роль играет накопительный эффект: до какого-то момента адаптивность человека справляется, а потом наступает "порог". Все стрессы влияют на нас, истончая психику. Нужно постоянно поддерживать свое состояние в норме. Если ничего не предпринимать и переживать все на своем ресурсе, можно заработать депрессию. А депрессия, в свою очередь, является одной из распространенных причин самоубийства, - объясняет психолог Светлана Богатырева.

Светлана Богатырева

С ней солидарен психотерапевт, директор Центра психотерапии Сергей Скляр:

Причины могут быть очень разнообразными, но все они попадают на неблагоприятную почву – нестабильность психического здоровья. Наличие психических расстройств стигматизирует человека, а соответственно, ни родственники, ни сам человек не хотят признаваться в наличии этих проблем.

1) Истинный – когда человек действительно принял решение умереть. В большей мере свойственен взрослым людям, оправдавшим внутри себя установку: "Мне незачем жить".

Казалось бы, у взрослого человека должно быть больше опыта преодоления кризисов, но статистика говорит об обратном. Подростковые суициды чаще импульсивны и реже происходят, а взрослые более часты и травматичны, - Сергей Скляр.

2) Демонстративный – цель суицидента не смерть, а поиск поддержки, выхода из сложной ситуации. Установка: "Обратите на меня внимание, мне плохо".

Важный момент: демонстративный суицид – это не про манипуляцию, как многие думают. Человеку по-настоящему больно, он одинок, не может справиться. Разница между истинным и демонстративным суицидом в том, что в первом случае человек хочет уйти из жизни, а во втором – выбраться из "ямы", в которой оказался. Демонстративный суицид типичен для подростков. Я разговаривала с детьми, выжившими после попытки самоубийства. Многие из них признавались: "Когда я перешагнул черту, понял, что хотел вовсе не этого", - Светлана Богатырева.

3) Альтруистический – уход из жизни ради чужого блага: "Я плохой, я обуза, я должен избавить близких от себя". Характерен, в числе прочего, для детей, наблюдающих ссоры, развод родителей и принимающих конфликты взрослых на свой счет. Ребенок может искренне считать, что после его смерти отношения в семье наладятся.

4) Импульсивный – незапланированный, спровоцированный внешними факторами. В центре внимания, опять же, подростки.

"Взрыв" может вызвать даже сущая мелочь, особенно на фоне буйства гормонов. Плюс имеет значение тип личности. Например, если ребенок сенситивно-импульсивного типа, он в любой момент может вспыхнуть, как спичка. Сам по себе человек – оголенный нерв. Он все принимает слишком близко к сердцу. Чуть что - кричит, хлопает дверьми, плачет. Представьте, происходит избыточное для него событие, слишком сильно выбивающее из колеи – здесь как раз и возрастает риск импульсивного суицида. Читали, наверное, подобные истории. Все было нормально, просто мальчик играл в приставку, мать несколько раз попросила отложить игру и сделать уроки, но чадо не слушалось. Тогда мать выдернула консоль из розетки. А мальчик ушел в сарай и повесился. Такие люди – "граната без чеки", но их поведение поддается корректировке, - Светлана Богатырева.

Как известно, любой организм в соответствии со своей инстинктивной природой должен до последнего цепляться за жизнь. Но в случае с суицидальным поведением будто срабатывает некая программа самоуничтожения. Почему?

Одним из ключевых факторов может быть ощущение безнадежности. Появляются негативные мысли о будущем, утрата мотиваций и отсутствие надежды на лучшее. Безнадежность можно обнаружить при таких высказываниях, как: "будет только хуже" или "я не вижу никаких улучшений". В большинстве случаев безнадежность сопровождает депрессию, - отметил Сергей Скляр.

Сергей Скляр

Вдобавок человек, ступивший на черную полосу жизни, может удариться в "туннельное мышление", то есть не видеть ничего вокруг, кроме своих напастей.

Такое состояние формируется со временем под влиянием множества факторов. Это как с лягушкой: если ее бросить в горячую воду, она выскочит, а если воду нагревать постепенно, она сварится. Без поддержки со стороны очень трудно выбраться – ты уже в яме и видишь только ее. Человек настолько погружается в негатив, что может довести себя до "эмоционального отупления". Это как анестезия психики, уже не справляющейся с нагрузкой. Кстати, именно из-за этого состояния многие выжившие суициденты признаются, что перед роковым шагом не чувствовали страха, не сработал инстинкт самосохранения, - уточнила Светлана Богатырева.

1) Люди в сложной жизненной ситуации.

Суицидальным настроениям наиболее подвержены люди, находящиеся в кризисном состоянии и не справляющиеся с регуляцией своего настроения, не имеющие навыка обращения за психологической и психотерапевтической помощью, - Сергей Скляр.

2) Представители определенных типов личности. К примеру, вышеупомянутого сенситивно-импульсивного или истероидного – важно быть в центре внимания, оправдывать ожидания окружающих.

3) Люди с ментальными нарушениями, особенно с депрессией, тревожным или биполярным расстройством.

Согласно ВОЗ, суицидальное поведение является сложным феноменом, который определяется комплексом взаимодействующих факторов – социальных, психологических и биологических. В соответствии с биопсихосоциальным подходом биологические, психологические и социальные факторы в одинаковой степени влияют на возникновение суицидального поведения. К биологическим факторам суицидального поведения относят проблемы с психическим здоровьем, а именно аффективные и тревожные расстройства, а также расстройства, связанные со злоупотреблением психоактивных веществ, - Сергей Скляр.

Если уже есть ментальное расстройство или подозрения на него, необходима помощь специалиста. Когда у человека болит зуб, он идет к стоматологу. Здесь тот же вопрос здоровья. И если психологов люди постепенно начинают посещать, то психиатров до сих пор боятся. В советское время была карательная психиатрия, но медицина шагнула вперед, ситуация изменилась. Многие опасаются быть поставленными на учет, хотя на него ставят только буйных, опасных для общества субъектов, - Светлана Богатырева.

4) Люди с тяжелыми физическими недугами.

5) Люди с так называемым "синдромом отличника". Стремясь к идеалу, человек может взвалить на себя непосильную ношу и страдать от сильнейшего перенапряжения, а вдобавок бояться разочаровать других.

6) Среди несовершеннолетних стать жертвами суицидальных мыслей рискуют изгои, объекты травли и насилия, дети из неблагополучных семей, дети авторитарных родителей, круглые отличники, дети с низкой самооценкой, тихие и замкнутые, меланхолики.

По словам Светланы Богатыревой, тревожные сигналы, вне зависимости от типа суицида и возраста суицидента, всегда есть. Просто мы не тренированы их замечать.

Нередко человек прямо или завуалировано заявляет о своих намерениях. Говорит, либо пишет в соцсетях: "Скоро меня не будет, скоро вы вздохнете спокойно" и тому подобное. Есть еще терминальное поведение – это когда перед уходом из жизни завершают свои дела, мирятся с врагами, посещают родственников, раздают вещи. Из менее очевидного – резкое изменение поведения и привычек, смена режима питания и сна, потеря интереса к хобби и любимому делу, селфхарм (самоповреждение – прим. авт.) Когда окружающим кажется, что "был один человек, а стал другой".

Сергей Скляр добавил, что обратить внимание также стоит на чрезмерную тягу к риску и экстриму, зависимость от психоактивных веществ и отказ лечить серьезное заболевание.

Обратитесь к специалисту. Тем более если заметили признаки суицидального поведения у подростка: на фоне гормональной перестройки могут проявиться психические заболевания, которые раньше "дремали", но были "запакованы" в генах.

Рассуждая о профилактике суицидального поведения, специалисты говорят о необходимости "перевеса" в сторону антисуицидальных факторов в жизни. Таковыми могут быть теплые отношения в семье, поддержка друзей, увлечения, важное для человека дело, возможность помочь другим. Словом, каждому – свое.

Увы, официальных данных о корреляции между разными негативными социальными проявлениями нет. Но связь, определенно, имеется, правда, не всегда очевидная.

Как-то не принято в нашей стране расследовать суициды досконально: что повлияло, какой ряд причин. Мы либо имеем попытку суицида, и тогда причину родитель или ребенок могут назвать любую, либо завершенный суицид, и здесь о предпосылках остается только догадываться, – говорит руководитель центра детской безопасности "Ангел" Зарина Джумагулова.

Зарина Джумагулова

По словам эксперта, родители чаще склонны искать причину во внешних обстоятельствах, предполагать доведение до самоубийства.

Все-таки это очень решительный шаг, на который идут далеко не все жертвы буллинга и педофилов. Что может повлиять на такое решение? Скорее всего, не сам факт совершенного насилия над ребенком, будь то физическое, психологическое или сексуальное, а то, что происходит дальше – отношения с родителями, одноклассниками, друзьями. Те процессы, через которые приходится проходить ребенку, чтобы доказать, что по отношению к нему действительно было совершено тяжкое преступление. Либо попытки отстоять свои права, когда речь идет о буллинге, - Зарина Джумагулова.

С этим тоже многие сталкиваются и не могут: дети – противостоять сверстникам, а родители – защитить их от нападок со стороны родителей сверстников, учителя или группы учителей.

Такая безвыходная ситуация, бессилие, несправедливость и жестокость со стороны окружающего мира, я думаю, могут оказывать влияние на то, что ребенок захочет привлечь внимание к своей проблеме, доказать свою правоту. Вдобавок ситуация может казаться ребенку безвыходной из-за попустительства окружающих его взрослых. В обществе, где с педофилами не научились бороться, выявлять их, где права ребенка не ставятся в приоритет, где не проработаны механизмы профилактики, четкие протоколы реагирования на проявления насилия, суициды среди детей и подростков будут расти, - Зарина Джумагулова.

Как говорит эксперт, буллинг, педофилия, домашнее насилие – три взаимосвязанные темы:

Я уже около шести лет работаю с детьми и родителями, через меня проходит много информации о том, что происходит с ребенком, когда против него совершается преступление. На основании этого я делаю вывод, что каждое из выше названных преступлений, каждый случай насилия делает его все более и более уязвимым. Ребенка травят в школе – он будет чувствовать себя беззащитным перед педофилом, ребенка бьют дома – он рискует стать либо зачинщиком школьной травли, либо "козлом отпущения". Человек живет и растет в обществе, он воспринимает то, что с ним происходит, как некую картину мира. Вот он пришел в этот мир, а над ним здесь издеваются. Издевательства ведь могут начаться еще в детском саду, потом продолжиться в школе. В итоге ребенок решает, что с ним так можно, и транслирует это вовне. Педофил считывает информацию и растлит именно его, - Зарина Джумагулова.

Зарина объясняет: ребенок ходит по замкнутому кругу, вход в который открылся после какого-то одного проявления насилия в семье, в среде сверстников, со стороны незнакомца. Если ребенок уже зашел в круг насилия, ему очень сложно из него выбраться. Бывает, что суицид воспринимается как единственный вариант избавления от страданий. Если в жизни такого ребенка вовремя не появится ответственный взрослый, который окажет профессиональную поддержку, услышит даже самые тихие, завуалированные просьбы о помощи, станет проводником, самостоятельно он, скорее всего, не справится.

Как ни ужасно прозвучит, но, по признанию психолога, любимый вопрос родителей на тренингах по профилактике детских суицидов – "А если он так мною манипулирует?".

Это печально, но факт. Хотя при появлении у чада суицидальных признаков у родителя волосы дыбом должны вставать. Непонятная позиция, попытка "повоевать" с собственным ребенком, что-то ему доказать, яростный антагонизм по отношению к нему. Главная задача психологов – переломить это в сознании родителей. Да, ребенок меняется, он может хамить, не выполнять свои обязательства, но он так взрослеет. Это задача возраста – отделиться от вас, вам противопоставиться, чтобы не вырасти 45-летней маменькиной деткой. Но это не значит, что вы тоже имеете право встать в позу. Взрослые должны быть взрослыми, мудрыми, понимать, какой непростой этап проходит подросток, помнить, что это все еще их ребенок, - советует Светлана Богатырева.

Не всегда чудеса адекватности демонстрируют и те, кто должен учить "разумному, доброму, вечному". Учебный год едва успел начаться, а соцсети уже запестрели постами о сомнительных проявлениях воспитания молодого поколения.

Уже несколько историй. Одна из: девочка пришла в школу в джинсах – директор ее водила по кабинетам и стыдила при всех. Девочка, естественно, в истерике. При этом смотришь портфолио директора: "Высокий уровень педагогического мастерства, постоянное повышение квалификации в сфере психологии…". Вот только как человек, все время прокачивающий свои знания в области психологии, может так поступить? Да и вообще, почему они свои требования к внешнему виду ставят выше внутреннего мира и души ребенка. В приоритете – требования МОН, стандарты, показатели, а не дети, - Светлана Богатырева.

Психолог обмолвилась, что тренинги с педагогами тоже полны шокирующих открытий: некоторые из них искренне не считают насилием над ребенком даже швыряние в него учебников и удары линейкой по рукам. Что уж говорить о бестактных возмущениях из-за внешнего вида.

Школьный психолог – человек, который вроде как должен быть "первой инстанцией" реагирования на любые тревожные проявления в подростковой среде. Однако…

В школу идет работать человек, у которого в дипломе написано "педагог-психолог". То есть в вузах этих людей учат психологию преподавать, а не консультировать. Максимум - они могут провести диагностику. Нужно серьезно пересмотреть их подготовку. Нужна специализация. Допустим, в школе три психолога, один – суицидолог, второй по инклюзии, третий по буллингу. Есть и проблема конфиденциальности. Школьный психолог подчиняется директору. С него любой проверяющий орган может стрясти списки суицидников, жертв травли… Ну и какой ребенок пойдет к нему? Плюс работа психолога тоже требует профессиональной супервизии, разгрузки. Это профессия с повышенным контактом с людьми, можно очень быстро выгореть. Две тысячи детей – один психолог. Это как? Он даже не знает, как их зовут, - констатирует Светлана Богатырева.

Впрочем, в беседе со школьным психологом Еленой Заниной мы выяснили, что даже при колоссальных нагрузках и усталости должная работа в некоторых "счастливых" образовательных учреждениях все-таки ведется. Причем не только с детьми, но и с родителями и учителями.

Когда мы ведем родительские группы, мы объясняем там специфику подросткового возраста – что, как, почему. В 12-16 лет плещут гормоны, меняется скелет, тело. В коре головного мозга формируется масса нейронных связей, скачет настроение. Родители не могут понять поведение ребенка, объясняют его притворством – в ответ получают агрессию. Так вспыхивает конфликт. Родительские группы помогают расставить "файлы в родительском компьютере" в правильном порядке, а самое главное – несут терапевтический характер. Мы прорабатываем те моменты, которые родители пережили в детстве, но не проработали до конца. Эти моменты, если их не решить, будут проецироваться на ребенка. Тренинг – это не просто консультация. Формат работы – интерактивный. Родители проживают свою собственную жизнь в детском теле, начинают понимать своего ребенка. Вся теоретическая информация закрепляется конкретным упражнением, родители даже получают домашние задания, - поделилась Елена Александровна.

Елена Занина

Она подчеркнула, что многие взрослые демонстрируют чудовищные проблемы с эмпатией, умением распознавать эмоциональные состояния и давать им определения. А между тем навык "эмоционального подключения" к собственному отпрыску крайне важен – там есть, чему поражаться:

- Мы постоянно тестируем детей на уровень тревожности. Если какие-то ребята вызывают вопросы, с ними проводится дополнительный рисуночный тест: на листе нарисована галочка, требуется закончить рисунок. Если у ребенка нет суицидальных мыслей, он включает фантазию на всю катушку. Если есть, то "галочка" зачастую превращается в пропасть, на краю которой стоит человечек, либо падает в нее. Либо ребенок рисует мостик над пропастью, давая понять, что ищет выход из сложной ситуации, жаждет чьей-то помощи и поддержки.

Елена не скрывала: в ее практике бывало всякое. Например, девочка, вышившая свое имя иголкой на левой руке. Или парень, 40 минут простоявший на ночной пустынной трассе в ожидании машин – чтобы броситься. Были очень длинные консультации, постепенное "оттаивание" даже самых настороженных ребят и одна на всех школьников привычка – обнимать специалиста после душевного разговора.

Не так давно Казнет потрясла весть о суициде молодой казахстанской писательницы Аягуль Мантай. Люди, следившие за ее профилем в Facebook, утверждали: чувствительную творческую натуру погубила сетевая травля. Было заведено дело по статье "Доведение до самоубийства" – одному из самых недоказуемых преступлений.

Там много факторов. Во-первых, должна быть предсмертная записка с указанием конкретного виновника. Во-вторых, должны быть собраны доказательства, что указанный человек действительно систематически травил жертву, морально или физически. И вот это как раз крайне сложно доказать. Следовательно, и дел по данной статье мало. При наличии предсмертной записки дело возбуждается по статье "Самоубийство", но человек, чье имя указано в записке, находится в статусе свидетеля, имеющего право на защиту. На основании одной записки человека не посадят. Если предсмертной записки нет, доказать причастность к суициду конкретного лица еще сложнее. А если вдруг написано: "Прошу в моей смерти никого не винить"… Конечно, начнутся проверки, но вряд ли по их результатам кого-то усадят на скамью подсудимых, - разъяснила юрист Анна Данилина.

Мне было 14 лет. Период выдался непростой: у родителей дело шло к разводу, причиной которого стало пьянство. Дома постоянно драки, побои, скандалы, истерики… Порой я приходила из школы, и пьяный отец, называя меня последними словами, пытался забрать у меня ключи. Друзей, с которыми я могла поделиться переживаниями, у меня не было. Наверное, это тоже влияние родителей, но я считала, что мои проблемы не нужны другим. Все вынашивалось в себе, иногда проявляясь в том, что сейчас принято называть новомодным словом селфхарм: порезы лезвиями, ножами, осколками битого стекла… Я тогда пыталась держаться подальше от дома, шаталась по улицам. Так совпало, что именно в это время один из моих знакомых стал проявлять ко мне нездоровый интерес. Я понимала, чем это может закончиться, но, как ни странно, ничего не предприняла. Как-то мы с ним встретились во дворе, слово за слово, и тут мне заламывают руку и говорят: "Пойдем со мной". Как назло, рядом никого не было. Кричать, звать на помощь? Сейчас я бы так и поступила, но тогда молча приняла очередной "пинок" от жизни. Он завел меня в подвал и изнасиловал. Наверное, минуты, проведенные в этом подвале, меня окончательно и сломали. Я себя ощущала безвольной куклой. Конечно, по двору пошли слухи, что все было добровольно. Через пару дней я решила, что с меня хватит, повидала эту жизнь. Помню, мы с одной компанией поднялись на крышу высотки – просто так. Сидели, разговаривали. А потом я внезапно отделилась от общей кучки, осталась в углу крыши одна. По краю крыши шло невысокое ограждение. Дальше все как в фильме: я в непонятном безэмоциональном состоянии, с пустой головой перелезаю через ограждение, иду вперед, к краю, а меня кто-то хватает и тянет назад. Страха не было вообще – была легкость. Помню, лежала на этой крыше, смотрела в небо, а все вокруг были в шоке. Спросила их: "Зачем?". Впрочем, сейчас понимаю: хорошо, что кто-то оказался рядом и удержал. Об этом до сих пор знают немногие…

Ирина Мишура

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