Появился первый в мире факультет TikTok в Украине

Обучение на факультете будет бесплатным для всех учащихся университета.

В Киевском университете культуры и искусств появился факультет, на котором студентов будут учить снимать ролики для TikTok, передает zakon.kz.

Об этом украинский певец и тиктокер Михаил Поплавский сообщил в Instagram, пишет РБК.

Данная инициатива стала первой в истории образования. Обучение на факультете будет бесплатным для всех учащихся университета.

По мнению Поплавского, будущее принадлежит социальным сетям, поэтому необходимо научить молодежь взаимодействовать с ними.

Моя миссия – украинизировать ТikТоk, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новую историю страны. Украинцев должны знать во всем мире. Украине есть чем удивлять мир. Мы начинаем учить с нуля, и по окончании вы сможете получить диплом. Университет культуры – это бренд, который покоряет мировое информационное пространство, – написал тиктокер.

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