В Петропавловске подделывали документы для выезда в Россию

В ходе обысков изъяты печати казахстанских и российских медицинских организаций, заключения ПЦР-тестов клинико-диагностической лаборатории и поликлиник области, денежные средства.

Пресечен канал незаконной миграции, организованный жителями Петропавловска, сообщает zakon.kz.

Установлено, что причастные к нему лица в жилой квартире развернули "подпольный" цех по изготовлению поддельных документов (заключения врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения согласно форме 026/у, письма-приглашения от зарубежных медицинских организаций на лечение, ПЦР-тесты), которые за денежное вознаграждение предоставляли гражданам Казахстана для беспрепятственного пересечения государственной границы с Россией в период действия карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

В ходе проведенных обысков изъяты печати казахстанских и российских медицинских организаций, заключения ПЦР-тестов клинико-диагностической лаборатории и поликлиник области, денежные средства и другое.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 394 ч. 2 УК РК по факту незаконной миграции путем предоставления поддельных документов группой лиц по предварительному сговору.

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