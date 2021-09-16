Нурлан Нигматулин принял генерального секретаря ТюркПА

В ходе встречи обсуждены вопросы подготовки к юбилейной X пленарной сессии ТюркПА.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин принял Генерального секретаря Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) Алтынбека Мамаюсупова, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи обсуждены вопросы подготовки к юбилейной X пленарной сессии ТюркПА.

Форум парламентариев тюркоязычных стран состоится 27-28 сентября в столице тюркского мира Туркестане. Его ключевыми событиями станут заседание Совета ТюркПА, в котором примут участие главы парламентов и их палат Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, и Х пленарное заседание.

Говоря о предстоящей встрече парламентариев, Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул значимость юбилейной X пленарной сессии, которая позволяет депутатам не только подвести итоги своей работы за первое десятилетие, но и обсудить в полномасштабном формате перспективные направления дальнейшего сотрудничества с учётом актуальных вопросов современности.

Парламентская Ассамблея тюркоязычных стран, созданная по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, на сегодняшний день включает в себя парламентариев из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции. Венгрия получила статус наблюдателя в этой парламентской организации в 2014 году. Принять участие в юбилейном Х пленарном заседании ТюркПА также приглашены парламентарии Узбекистана во главе со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса.

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