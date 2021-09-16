В Алматинской области чабаны задушили пенсионера

Оба подозреваемых взяты под стражу.

Чабаны убили начальника из-за маленькой зарплаты в Алматинcкой области, сообщает zakon.kz.

По данным издания "Мой город", тело 65-летнего жителя Илийского района обнаружили девятого сентября в поле.

Супруга убитого рассказала полиции, что он выехал с чабаном и его напарником в Жаркент.

Позднее оперуполномоченные возле села Коныролен задержали идущего по дороге подозрительного пьяного мужчину.

Сфотографировав его, предъявили на опознание жене. Женщина узнала в нем чабана, с которым уехал погибший. Задержанный признался в убийстве. Он уточнил, что у села произошел конфликт на почве того, что погибший мало платил за работу, и они вдвоем с напарником задушили хозяина, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Подозреваемые забрали телефон и деньги начальника, оставили его тело в поле. А сами уехали на автомобиле убитого. На украденное они купили алкоголь. Возле села Коныролен автомобиль сломался.

Второй подозреваемый остался спать в автомобиле, где его и задержали.

Оба подозреваемых взяты под стражу. Как оказалось один из них ранее неоднократно судим за грабежи и кражи чужого имущества, в том числе за скотокрадство. Второй состоял на учете как алкоголик и семейный дебошир. В ходе досудебного расследования произведена переквалификация дела на убийство, совершенное группой лиц, - заключили в ведомстве.

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